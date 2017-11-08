طرح جامع گردشگری استان البرز منطبق با برنامه ششم توسعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی نجفی در کارگروه گردشگری استان البرز که صبح چهارشنبه در استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به اینکه شکی بر این نیست که برنامه استراتژیک و طرح جامع گردشگری استان البرز باید تدوین شود، اظهار کرد: طرح جامع گردشگری استان البرز از سال ۹۱ در این استان آغاز شده اما متاسفانه به صورت مسکوت باقی مانده است.



وی با تاکید بر اینکه تهیه برنامه و سند جامع گردشگری استان البرز بایستی با تطبیق برنامه ششم توسعه کشوری انجام گیرد، افزود: واسپاری برخی امور غیر حاکمیتی به بخشی خصوصی از اهداف و برنامه های بلند مدت در دستور کار است که این رویه در البرز نیز پیگیری می شود.

استاندار البرز با تاکید بر لزوم توجه به ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری استان البرز، تصریح کرد: پیگیر سند جامع گردشگری کاربردی همراه با اندیشه مشاورین و کارشناسان متخصص در این حوزه هستیم.

نجفی با اشاره به اینکه درصدد ایجاد اشتغال در استان البرز در حوزه گردشگری هستیم و امیدواریم بستر تحقق این مهم هر چه سریع تر فراهم شود، ادامه داد: بازبینی و بازنگری طرح جامع گردشگری استان البرز باید با توجه به ایجاد اشتغال در این حوزه صورت گیرد.