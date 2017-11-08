کشف ۵۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق/۲۷ واحد صنفی متخلف در جیرفت پلمب شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا محمدرضایی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ادامه روند مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا ماموران پاسگاه دلفارد این فرماندهی با انجام یکسری اقدامات فنی و اطلاعاتی از تردد محموله سیگار قاچاق باخبر شدند.

وی افزود: ماموران حین کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو کامیونت مشکوک شدند و دستور توقف آن را صادر کردند.

محمد رضایی بیان داشت: پس از انتقال خودرو به پارکینگ و در بازرسی تخصصی آن ۵۰۰ هزار نخ سیگار قاچاق کشف شد.

وی ارزش تقریبی محموله سیگار قاچاق را ۸۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در این رابطه یک متهم دستگیر و با تشکیل پرونده به همراه کالای قاچاق کشف شده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت یادآور شد: مصرف دخانیات و عمدتا سیگار یکی از معضلات اساسی جامعه است که زیان های بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی در بردارد و اثرات سوء آن فقط برای فرد مصرف کننده نیست بلکه اطرافیان را نیز در معرض خطر جدی قرار می دهد.

پلمب ۲۷ واحد صنفی متخلف و فاقد پروانه کسب در جیرفت

سرهنگ محمدرضایی همچنین گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پیشگیری از انجام تخلفات صنفی، تیم های کنترل نظارتی و گشت تلفیقی دایره نظارت بر اماکن عمومی و پلیس امنیت اخلاقی شهرستان، مقابله با واحدهای صنفی متخلف و فاقد پروانه کسب را دستور کار خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: در این راستا در بازدید از ۵۶ واحد صنفی، ۲۷واحد صنفی فاقد پروانه کسب پلمپ شدند و برای ۱۹ واحد صنفی نیز به دلیل تخلفات صنفی و عدم رعایت مقررات، اخطاریه پلمب صادر شد.

جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان جیرفت گفت: پلیس با اجرای طرح های ارتقاء امنیت اجتماعی و اقدامات کنترلی و نظارتی ، همواره درصدد خدمت رسانی به مردم شهرستان بوده و آماده دریافت گزارشات مردمی از طریق شماره تماس ۱۱۰ است.