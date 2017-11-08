به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ستاد مهار فوران چاه شماره ۱۴۷ رگ سفید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب اعلام کرد: این عملیات با حضور و همکاری تیم عملیاتی این شرکت و شرکت ملی حفاری با موفقیت کامل انجام شد.

بر اساس این گزارش، در این عملیات که ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه شامگاه ۱۶ آبان آغاز شد و چهار ساعت به طول انجامید، ابتدا تیم آتش نشانی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت‎های بهره برداری نفت و گاز گچساران و آغاجاری با استقرار و چیدن ماشین آلات آتش نشانی و تانکرهای حمل آب، بارش انبوه و فوران آب را در محدوده عملیات امکانپذیر ساختند. سپس سه گروه از آتش‎کاران در صفوف منظم و در فواصل معین، در شعاع ۵۰ تا ۳۰ متری دهانه چاه مستقر و با پاشش مستمر آب، دمای تجهیزات و آهن آلات باقیمانده در ضلع غربی چاه را کاهش دادند.

در بخش دوم این عملیات، نیروهای عملیاتی زیر پوشش سنگین آب به چاه نزدیک شدند و لوله‎های مرتبطه مخازن ذخیره گل روغنی را از یکدیگر جدا ساختند؛ سپس دو دستگاه بلدوزر به مخزن شماره یک نزدیک شده و پس از اتصال بکسل و اعمال مراقبت های لازم، مخزن مملو از گل قابل اشتعال را از معرض لهیب آتش دور کردند که این کار با ریزش انبوه فوم و پاشش متراکم آب آتش نشانی همراه بود.

در ادامه این عملیات شبانه، ۲ دستگاه مخزن مکش نیز با رعایت اصول ایمنی، توسط نیروهای مستقر در محل ابتدا جداسازی و سپس به بلدوزرها متصل و از محوطه چاه خارج شدند.

آخرین مرحله عملیات دیشب (سه‌شنبه،)، خارج ساختن سه دستگاه پمپ گل حفاری از محدوده آتش بود که بدون هیچگونه آسیبی به انجام رسید و در مجموع ۶ محموله سنگین از مجموعه موانع دسترسی به چاه، از محوطه خارج شد.

این عملیات که بخشی از مقدمات کنترل فوران چاه شماره ۱۴۷ رگ سفید به شمار می رود، با حضور و نظارت محسن پاک‎نژاد، معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور تولید اجرا شد و در مجموع ۶۰ نفر از نیروهای عملیاتی و مدیران ارشد شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و شرکت ملی حفاری ایران با فرماندهی واحد در این عملیات همکاری کردند.

عملیات تخلیه و پاکسازی محوطه چاه با هدف دسترسی به مرکز آتش و کنترل فوران انجام می‎شود و به علت حرارت بسیار بالا، آلودگی سرسام‎آور صوتی و آلودگی محیط به مواد قابل اشتعال، یکی از حساس‎ترین و پرخطر ترین مراحل مهار چاه به شمار می رود.