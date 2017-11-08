اختصاص وام بنیاد علوی به ۴۲ دانشگاه در ترم جاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، ذوالفقار یزدان مهر، در خصوص جزئیات پرداخت وام بنیاد علوی گفت: بنیاد علوی طی تفاهم نامه‌ای که با صندوق رفاه دانشجویان منعقد کرده، سالانه به منظور حمایت از دانشجویان کم بضاعت و مستعد اعتباری را در قالب وام بنیاد علوی در اختیار دانشگاه‌ها به ویژه دانشگاههای مناطق محروم قرار می‌دهد.

وی افزود: در نیمسال اول سال تحصیلی جدید نیز بنیاد علوی اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برای ۴۲ دانشگاه اختصاص داده است، اعتبار مذکور به دانشگاه‌ها ابلاغ و روند ثبت نام آغاز شده است.

مشاور وزیر و رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اضافه کرد: وام مذکور به دانشجویان متاهل هر ترم ۸۰۰هزار تومان و دانشجویان مجرد هر ترم ۶۰۰هزار تومان بنا به تشخیص دانشگاه‌ها پرداخت می‌شود، دانشگاه‌هایی که اعتبار بنیاد علوی به آنان ابلاغ شده هر ماه از اول تا بیستم ماه می‌توانند نسبت به ثبت نام و ارسال لیست متقاضیان به صندوق رفاه اقدام کنند.