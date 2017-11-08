ایجاد درآمدهای پایدار برای حوزه بهداشت و درمان دنبال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنایی ظهر چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه رئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد در محل سالن همایش های کوثر این دانشگاه اظهار کرد: مجلس در راستای کمک به دولت و طرح تحول سلامت از محل یک درصد درآمد ارزش افزوده منابع پایداری برای این طرح دیده است.

وی ادامه داد: در طرح ششم توسعه توجه زیادی به حوزه سلامت شده و برای ارائه خدمات مناسب به مردم و ایجاد مراکز بهداشتی و درمانی منابع پایداری دیده شده تا این حوزه دچار مشکلات مالی نشود.

بنایی با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری در حوزه سلامت اظهار کرد: مجلس در حال ریل گذاری برای دولت می باشد تا دولت نیز به اهدافی که دارد دست یابد.

نماینده مردم گناباد در مجلس شورای اسلامی گفت: دانشگاه علوم پزشکی گناباد تبدیل به یک برند برای شرق کشور شده و اجرای طرح هایی در حوزه آموزش مجازی در این دانشگاه نگینی در وزارت بهداشت است.

محمدعلی نبی پور فرماندار گناباد نیز در این مراسم اظهارکرد: دانشگاه علوم پزشکی گناباد نباید فقط در مسائل آموزشی محصور شود و باید در مسائل فرهنگی و سیاسی نقش داشته باشند.

وی ادامه داد: این دانشگاه توانسته تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری خود به شهرستان های همجوار ارائه خدمات دهد.

فرماندار گناباد ابراز کرد: مشکل اصلی ما در شهرستان با توجه به داشتن ۳۲۰ تخت بیمارستانی نبود نیروی انسانی است.