به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز چهارشنبه در بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی استان کرمانشاه بر تسریع در اجرای پروژه‌های تولیدی و برداشتن موانع و مشکلات از جمله موانع بانکی در این راستا تاکید کرد.

وی با اشاره به بازدید از مجموعه ذوب آهن بیستون که عملیات اجرایی آن با پیشرفت ۹۵ درصدی در حال اجرا است، افزود: این مجموعه (جهان فولاد، ذوب آهن و...)مصداق یک پروژه اقتصاد مقاومتی است.

استاندار کرمانشاه تصریح کرد: این مجموعه نیازهای خود را از ابتدا تا انتها به صورت یک چرخه تولید تامین می کند و حتی تامین کننده ماشین آلات خود نیز است.

وی ادامه داد: از آنجایی که این پروژه توانسته از خروج ارز از کشور جلوگیری کند هرکمکی از دست ما برآید برای اجرای آن انجام خواهیم داد تا سرمشقی برای دیگر پروژه ها باشد.

تولید کنندگان توانمند باید به شکل همه جانبه حمایت شوند

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه صنایع پویا و توانمند می توانند به توسعه استان کمک کنند، گفت: خوشبختانه واحدهای صنعتی خوبی در حوزه های مختلف در استان مشغول فعالیت هستند و مدیریت ارشد استان با تمام توان حامی تداوم فعالیت های آن هاست و تلاش می کند با تسهیل گری موانع موجود بر سر راه کارآفرینان را بردارد.