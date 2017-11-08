جزئیات مصاحبه آزمون استخدامی سازمان سنجش منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، معرفی شدگان سه برابر ظرفیت رشته‌ شغل محل‌های سازمان سنجش آموزش کشور (۱۳۶۱۵ تا ۱۳۶۲۱) در آزمون استخدامی که سوم شهریور ۹۶ برگزار شده است باید برای مصاحبه مراجعه کنند.

داوطلبانی که اسامی آنان به منظور شرکت در مصاحبه در رشته شغل محل‌های سازمان سنجش آموزش کشور در تاریخ ۱۴ آبان ۹۶ اعلام شده است باید به منظور شرکت در مصاحبه رأس ساعت ۹ صبح روز یکشنبه ۲۱ آبان ۹۶ با همراه داشتن اصل کارت ملی، شناسنامه و هرگونه مدرک در رابطه با سوابق علمی، اجرایی، آموزشی و پژوهشی خود، به اداره منابع انسانی و رفاه کارکنان سازمان سنجش واقع در کرج، مشکین‌دشت، خیابان شهید متوسلیان، سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه کنند.

با توجه به اینکه مصاحبه در بخش‌ها و موضوعات مختلف در پانل‌های تخصصی انجام خواهد شد و زمان آن تا بعد از وقت اداری نیز ادامه خواهد یافت، لذا مصاحبه‌شوندگان باید آمادگی لازم را در این‌ خصوص داشته باشند.