کتاب«هست ها و بایسته های فلسفی: ظرفیت شناسی و تولید علم» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فلسفه یکی از مولفه های تمدن بشری است که از همان سده های اولیه در تمدن اسلام حضوری پر رنگ داشته است. این شاخه فکری که با روشی عقلانی و برهانی در جستجوی حقیقت است، در جهان اسلامی متناسب با شرایط و اوضاع جامعه اسلامی در قالب«فلسفه اسلامی» بخشی از سنت فکری و فرهنگی تمدن اسلامی را تشکیل می دهد.

فلسفه اسلامی در دامان خود صدها فیلسوف و حکیم را پرورش داده و هزاران اثر اعم از کتاب و رساله را پدید آورد که بخش بزرگی از هویت فکری ما را تشکیل می دهد. با این حال پویایی و پایایی فلسفه اسلامی نیازمند ظرفیت شناسی، بازشناسی، آسیب شناسی و بازسازی آن مطابق شرایط روز است؛ از این روی این اثر بعد از کتاب درآمدی بر چیستی فلسفه اسلامی، با هدف ظرفیت شناسی و بررسی کاستی های موجود و ترسیم فضای مطلوب تدوین گردید و به طالبان حکمت اسلامی اهدا شد.

کتاب «هست ها و بایسته های فلسفی: ظرفیت شناسی و تولید علم» نوشته ابراهیم علی پور به بهای ۷ هزار تومان توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شده است.