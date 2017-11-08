بازدید ترامپ و رئیس جمهوری چین از شهر ممنوعه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از چاینا دیلی، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا، به همراه «شی جینپینگ» همتای چینی خود از شهر ممنوعه بازدید کرد.

پس از بازدید از این مکان تاریخی، ضیافت شام رسمی در یکی از نقاط شهر ممنوعه برپا خواهد شد. در این مراسم همسران روسای جمهور آمریکا و چین نیز حضور خواهند داشت. این نخستین مراسم شام افتخاری برای یک رئیس جمهوری آمریکا در شهر ممنوعه خواهد بود.

شهر ممنوعه شهری قدیمی در منطقه پکن، پایتخت کشور چین است و یکی از مهمترین دیدنی‌های تاریخی این کشور بشمار می‌آید. این شهر به روایتی وسیع‌ترین و کامل‌ترین مجموعه معماری چوبی در جهان بشمار می‌رود.

از آنجا که در گذشته ورود افرادی غیر از خاندان امپراطور به آن ممنوع بوده، نام «شهر ممنوعه» روی آن گذاشتند. از سال ۱۹۲۴ بازدید از این مجموعه به عنوان کاخ موزه برای عموم آزاد گردید و ممنوعه بودن آن پایان پذیرفت.