دولت افراد دارای مهارت را مورد حمایت قرار دهد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله "مصطفی علماء امروز چهارشنبه در دیدار با دکتر " ناصر شمس" رئیس دانشگاه فنی و حرفه‌ای کشور گفت: بحمدالله کشور ما دارای جمعیت جوان قابل توجهی است که سرشار از استعداد و توانمندی هستند و برای شکوفایی این استعدادها و توانمندی ها باید برنامه ریزی و اقدام کرد.

وی تأکید کرد: نباید دانشگاه ها فقط به ارائه مدرک اکتفا کنند بلکه باید به فکر تربیت افراد متخصص و دارای مهارت و کارآمد باشند و جوانان را باید به سمت متبحر شدن در امور و صنایع مختلف هدایت کرد.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: استان کرمانشاه هم دارای زمینه‌های کشاورزی و دامپروری است و هم به واسطه مرزی بودن شرایط خوبی برای صادرات دارد و با بهره برداری درست از این امکانات می توان مشکلات اقتصادی و بیکاری را در استان تا حد زیادی برطرف کرد.