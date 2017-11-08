افزایش۵۰۰درصدی فروش تسلیحات انگلیس به عربستان از زمان آغازجنگ یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، تعداد بمب ها و موشک های ساخت انگلیس که از زمان آغاز جنگ یمن به عربستان فروخته شده ۵۰۰ درصد رشد کرده است.

بر همین اساس در دو سال ابتدایی آغاز جنگ یمن بیش از ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون پوند سلاح توسط انگلیس به عربستان فروخته شده و با وجود شواهد زیادی که در مورد ارتکاب جنایات جنگی از سوی عربستان وجود داشته دولت انگلیس مجوزهای فروش سلاح به ریاض را افزایش داده است.

در همین رابطه سازمان ملل اعلام کرده که حملات هوایی ائتلاف به رهبر عربستان به یمن عامل اصلی کشته شدن ۵ هزار و ۲۹۵ شهروند یمنی و زخمی شدن ۸ هزار و ۸۷۳ نفر از آنها بوده است. البته این ارقام بر اساس آمارهای ثبت شده اعلام گردیده و احتمال آنکه تعداد کشته ها و زخمی ها بیش از اعداد اعلام شده باشد، زیاد است.

پیش از این نیز اعلام شده بود که انگلیس تنها در فاصله زمانی آوریل ۲۰۱۵ تا مارس ۲۰۱۶ یعنی در اولین سال از جنگ یمن، حدود ۳.۳ میلیارد پوند سلاح به عربستان سعودی فروخته است. اما با وجود انتشار گزارش‌های متعدد در مورد کشته شدن غیرنظامیان یمنی در حمله جنگنده‌های ائتلاف نظامی عربستان، دولت انگلیس تاکنون در برابر درخواست نهادهای بین‌المللی و نمایندگان مجلس خود برای توقف فروش سلاح به این کشور مقاومت کرده است.