کلاهبرداری ۱۱ میلیاردی فرمانده نظامی قلابی از استاد دانشگاه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، هفتم مردادماه امسال یکی از اساتید دانشگاه‌های تهران با مراجعه به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران با طرح شکایتی عنوان داشت: شخصی به نام ناصر انصاری پور ضمن معرفی خود به عنوان یکی از مقامات عالی رتبه نظامی و به بهانه حل و فصل مشکلات حقوقی ام، با دریافت وکالتنامه برای پیگیری حقوقی مشکلات اقدام به کلاهبرداری و نقل و انتقال غیرقانونی اموال بنده به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان کرده است.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «جعل و کلاهبرداری» و به دستور بازپرس شعبه دوم دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، پرونده جهت رسیدگی در اختیار اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

مالباخته پس از حضور در اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: شخصی به نام ناصر انصاری پور ضمن معرفی خود به عنوان یکی از افسران و مدیران عالی رتبه نظامی و همچنین طرح ادعای داشتن روابط نزدیک با مقامات مختلف دولتی و قضایی، اقدام به کلاهبرداری از بنده و تصرف غیرقانونی اموال بنده به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان کرده است.

مالباخته در توضیحات تکمیلی خود به کارآگاهان گفت: یکی از بستگانم در منطقه میرداماد زمینی داشت که برای پیگیری مشکلات حقوقی آن به دفتر وکالتی مراجعه و در این مراجعات با شخصی به نام ناصر انصاری پور آشنا شده بود که خودش را از مدیران عالی رتبه نظامی معرفی کرده است؛ در ادامه و از طریق بستگان خود، با این شخص آشنا شده و وی با طرح ادعای داشتن ارتباطات ویژه و نزدیک با مقامات عالی رتبه کشوری، لشکری و به ویژه مقامات دستگاه قضایی مدعی شد که قادر به حل و فصل تمامی مشکلات حقوقی بنده است؛ باحیله و ترفند، ایشان وکالتنامه‌هایی را از من برای پیگیری مطالبات حقوقی ام دریافت کرد، اما پس از گذشت نزدیک به شش ماه متوجه شدم که این شخص با استفاده از وکالت نامه‌های صادر شده اقدام به نقل و انتقال املاک و زمین‌های بنده در مناطق ۱۰، ۱۱ تهران و همچنین شهرستان رامسر به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان کرده است.

مالباخته در خصوص پرداخت بالغ بر یک میلیارد تومان وجه نقد به آقای ناصر انصاری پور نیز عنوان داشت:در طول مدت شش ماهی که فکر می‌کردم آقای ناصر انصاری پور در حال پیگیری امورات حقوقی بنده است، ایشان به بهانه‌ی پرداخت پول به افراد مختلف در دستگاه‌های مختلف دولتی و یا قضایی، بالغ بر یک میلیارد تومان پول نقد نیز از من دریافت کرده است که مستندات آن نیز قابل ارائه است.

با توجه به شیوه و شگرد استفاده شده در جعل عناوین دولتی و کلاهبرداری، کارآگاهان اطمینان پیدا کردند که این اقدامات غیرقانونی باید توسط مجرمی حرفه‌ای در زمینه جرایم مرتبط با کلاهبرداری انجام شده باشد.

لذا با بهره گیری از بانک مجرمین سابقه دار پلیس آگاهی، یکی از مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار به نام «قاسم» ۴۶ ساله را شناسایی کردند.

با شناسایی تصویر «قاسم. ح» از سوی مالباخته به عنوان شخصی که خودش را به نام مجعول «ناصر انصاری پور» و از فرماندهان عالی رتبه نظامی معرفی کرده، کارآگاهان در بررسی سوابق وی اطلاع پیدا کردند که قاسم حتی دوران خدمت سربازی را نیز سپری نکرده و هیچگونه وابستگی به هیچ کدام از ارگان‌های مختلف دولتی، نظامی و ... ندارد.

همزمان با آغاز اقدامات برای دستگیری قاسم، کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی با انجام اقدامات خاص پلیسی موفق به شناسایی یکی دیگر از مجرمان سابقه دار به نام «محمدعلی» ۴۳ ساله شدند که بنا بر اظهارات مالباخته در تمامی جلسات خود با متهم اصلی پرونده، این شخص نیز حضور داشته و پیگیری تمامی امورات بر عهده وی بوده است.

سرانجام با پیگیری‌های خاص پلیسی، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که «محمدعلی» با حضور در یکی از ادارات ثبت در منطقه شمال تهران قصد نقل و انتقال اموال مالباخته را دارد؛ بلافاصله کارآگاهان اداره سیزدهم پلیس آگاهی،روز ۲۴ مهر با حضور در اداره ثبت اقدام به دستگیری «محمدعلی» کرده و در بازرسی اولیه از وی موفق به کشف یک وکاتنامه بلاعزل صادره از سوی متهم اصلی پرونده شدند.

محمدعلی ضمن معرفی «قاسم. ح» به عنوان طراحی اصلی سناریوی کلاهبرداری از مالباخته، عنوان داشت که قاسم به تازگی با تأسیس یک دفتر خصوصی در منطقه باقرخان، دقیقا به همین شیوه و شگرد و با معرفی خود به عنوان یکی از مدیران عالی رتبه نظامی یا دولتی و طرح ادعاهای دروغین مبنی داشتن ارتباطات ویژه با مقامات عالی رتبه کشوری و لشگری اقدام به کلاهبرداری از تعداد دیگری از شهروندان کرده است.

با شناسایی دقیق دفتر متهم در منطقه باقرخان، او نیز ۱۳ آبان دستگیر و پس از انتقال به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ، در همان تحقیقات اولیه صراحتا به کلاهبرداری چند میلیارد تومانی از شاکی اصلی پرونده اعتراف کرد. همچنین دو مالباخته دیگر نیز که قاسم از هر کدام از آن‌ها مبالغی در حدود ۵۰۰ میلیون تومان به بهانه پیگیری پرونده‌ها در دستگاه قضایی دریافت کرده بود نیز شناسایی و به اداره سیزدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ دعوت شدند.

سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت:در بازرسی از مخفیگاه متهم اصلی پرونده در منطقه مهرشهر و محل فعالیت متهمان، اسناد، امهار و مدارک مجعول متعلق به دفترخانه‌های مختلف تهران کشف و توقیف شده؛ همچنین اقدامات قانونی برای شناسایی اموال مالباختگان به ویژه شاکی اصلی پرونده و استرداد اموال به او نیز در دستور کار اداره سیزدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.