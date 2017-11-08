فعالیت های صنعتی مبنی بر حفظ سلامت محیط زیست باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جزینی زاده پیش از ظهر چهارشنبه در همایش هم اندیشی و تعامل محیط زیست با دوست داران طبیعت، اظهار کرد: در بحث طبیعت بعضی انسانها به عنوان شکارچی نما ماشه اسلحه خود را بر روی کسانی می گیرند که در قلب ها آنها مهر پدری، مهر فرزندی، مهر همسری و مهر به انفال طبیعت الهی موج می زند.

وی افزود: گناه متولیان امر در همه حوزه ها عدم استفاده از مشارکت های مردم است.

وی با اشاره به تخریب های محیط زیست به بهانه های مختلف از جمله شهر نشینی گفت: با تخریب محیط زیست روستاها به سمت بی روح شدن و جوامع به سمت صنعتی شدن پیش می رود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان تصریح کرد: یک راه نجات محیط زیست توانمندسازی جوامع محلی و مردم است؛ باید توجه داشت که محیط زیست تنها متعلق به نسل ما نیست بلکه امانتی برای نسل آینده است. بلایی که بر سر محیط زیست آورده ایم که حتی نمی توانیم جوابگوی خود باشیم.

وی بیان داشت: نقش سازمان محیط زیست قابل جناح بندی نیست و این در حالی است که در سال های اخیر فراجناح بودن در کار مشهود بوده است.

جزینی زاده خطاب به دوست داران طبیعت با بیان این مطلب که اینجا خانه شماست فلسفه وجودی شما این است که باید از دستگاه های اجرایی انتقاد کنید، افزود: ما باید به عنوان تصمیم گیران در مجموعه محیط زیست با مردم صادق باشیم و این را بدانیم بدون همراهی مردم کار به جایی نمی رسد.

وی با بیان اینکه پیشینه ما نشان داده است که مردم با حضور خود در هشت سال دفاع مقدس با رهبری امام خمینی (ره) به پیروزی دست یافتند، گفت: محیط زیست هیچ تضادی با توسعه و صنعت ندارد اما توسعه پایدار به ما می گوید هر گونه فعالیت اقتصادی باید یک توجیه اقتصادی داشته باشد وقتی هزینه درمان از درآمد حاصل از صنعت بیشتر شود، توجیه اقتصادی ندارد.

وی ادامه داد: همه فعالیت ها باید مبتنی بر حفظ سلامت محیط زیست باشد و سرمایه نسل آینده را پیش فروش نکنیم.

جزینی زاده با اشاره به اینکه ورود ما در طبیعت باید توجیه اقتصادی داشته باشد، گفت: بی تدبیری دو تلاب بزرگ کشور را تحت شعاع قرار داد و این در حالی است که حیات وحش متعلق به همه ماست.

وی اظهار کرد: حق مردم است که مطالبه گر باشند و مدیران باید پاسخگوی آنها باشند زیرا در همه صحنه ها این مردم بودند که حضور داشتند.

جزینی زاده با تاکید به اینکه در دهه ۱۳۴۰ میزان آبهای تجدید پذیر کشور ۱۳۲ میلیارد متر مکعب و برداشت از آن ۵۰ میلیارد متر مکعب بود، تصریح کرد: امروز آبهای تجدید پذیر ما ۸۸ میلیارد مترمکعب است که ۹۷ میلیارد مترمکعب از آن برداشت می شود در حالی که اجازه برداشت ۲۰ تا ۴۰ درصد است یعنی باید ۳۵ میلیارد متر مکعب برداشت داشته باشیم.

وی افزود: ۵۰۰ میلیارد مترمکعب آبهای فسیلی داریم که ۳۰۰ میلیار مترمکعب آن آبهای شور و ۲۰۰ میلیارد مترمکعب آب شیرین هستند و تاکنون بیش از ۱۷۰ میلیارد متر مکعب آن را برداشت کرده ایم.

جزینی زاده بیان داشت: در ایران سرسبز با این تمدن و پویش اجتماعی اگر دو عنصر خلاقیت و همراهی مردم را داشته موفق خواهد بود.

وی خطاب به محیط بانان گفت: باید بر اساس قانون با شکارچیان رفتار کرد و رفتارها باید از هر گونه خشونت به دور باشد.