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۱۰ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۰۸

معاون استاندار تهران در گفتگو با مهر :

آمادگی لازم برای ایجاد دانشکده خبر در کرج وجود دارد

آمادگی لازم برای ایجاد دانشکده خبر در کرج وجود دارد

معاون استاندار تهران و فرماندار کرج گفت: تاسیس دانشکده خبر به منظور تربیت نیروی متخصص در این زمینه از نیازهای کرج است و فرمانداری کرج در این زمینه آمادگی کامل دارد.

احمد ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت : شهرستان کرج دارای نیروهای مطبوعاتی فراوان و جوانان مستعدی است که در صورت آموزش تخصصی می توانند تبدیل به خبرنگارانی زبده شوند.

وی افزود: پیشنهاداتی برای تاسیس دانشکده خبر یا راه اندازی رشته خبرنگاری و روزنامه نگاری در شهرستان کرج شده است و هم اکنون کارشناسان مشغول بررسی این پیشنهادات هستند.

ضیایی یادآور شد: این رشته یا دانشکده احتمالا در قالب دانشگاه پیام نور یا جامع علمی - کاربردی ایجاد می شود و کارشناسان راه های پیرامون این دو محور را دنبال می کنند.

وی اضافه کرد : اگر یکی از دانشگاه های یاد شده متولی راه اندازی این رشته شود، فرمانداری نیز از دانشگاه یاد شده حمایت خواهد کرد.

فرماندار کرج اظهار امیدواری کرد : با حمایت دست اندرکاران مطبوعات، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه های مستقر در کرج و مسئولان وزارت علوم به زودی تاسیس دانشکده خبر در کرج محقق شود.

پیشنهاد تاسیس این دانشکده توسط چند تن از فعالان مطبوعاتی کرج به فرماندار شهرستان ارائه شده است.

کد مطلب 413861

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