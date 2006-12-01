آمادگی لازم برای ایجاد دانشکده خبر در کرج وجود دارد

احمد ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج گفت : شهرستان کرج دارای نیروهای مطبوعاتی فراوان و جوانان مستعدی است که در صورت آموزش تخصصی می توانند تبدیل به خبرنگارانی زبده شوند.

وی افزود: پیشنهاداتی برای تاسیس دانشکده خبر یا راه اندازی رشته خبرنگاری و روزنامه نگاری در شهرستان کرج شده است و هم اکنون کارشناسان مشغول بررسی این پیشنهادات هستند.

ضیایی یادآور شد: این رشته یا دانشکده احتمالا در قالب دانشگاه پیام نور یا جامع علمی - کاربردی ایجاد می شود و کارشناسان راه های پیرامون این دو محور را دنبال می کنند.

وی اضافه کرد : اگر یکی از دانشگاه های یاد شده متولی راه اندازی این رشته شود، فرمانداری نیز از دانشگاه یاد شده حمایت خواهد کرد.

فرماندار کرج اظهار امیدواری کرد : با حمایت دست اندرکاران مطبوعات، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه های مستقر در کرج و مسئولان وزارت علوم به زودی تاسیس دانشکده خبر در کرج محقق شود.

پیشنهاد تاسیس این دانشکده توسط چند تن از فعالان مطبوعاتی کرج به فرماندار شهرستان ارائه شده است.