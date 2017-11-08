۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۱۴

در سفر به پلدختر صورت گرفت؛

بازدید استاندار لرستان از ایستگاه پمپاژ آب «رنگین بان» پلدختر

پلدختر- استاندار لرستان از ایستگاه پمپاژ آب «رنگین بان» پلدختر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی استاندار لرستان ظهر چهارشنبه در سفر خود به پلدختر با بازدید از ایستگاه پمپاژ آب «رنگین بان» این شهرستان از نزدیک در جریان مسائل و  مشکلات این طرح قرار گرفت.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر در حاشیه این بازدید در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات اجرایی ایستگاه پمپاژ آب «رنگین بان» با ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی، در سال ۸۱ آغاز شده است.

میرزا محمد مرادی افزود: تا کنون مبلغ  ۲۸ میلیارد ریال اعتبار برای این ایستگاه پمپاژ آب از محل اعتبارات استانی هزینه شده است.

وی با اظهار تاسف گفت: پمپ های این ایستگاه به دلیل کار غیر کارشناسی در سطح پایین جانمایی شده که در سیلاب های زمستانی زیر آب رفته و دچار خسارت سنگین شده است.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر گفت: به همین منظور این ایستگاه پمپاژ با خط انتقال سه هزار و ۵۰۰ متر  برای بهره برداری، به جابجایی و جانمایی پمپ ها در سطح بالاتر نیاز دارد که مستلزم اعتبار است.

وی افزود: تغییر مکان و تعویض  پمپ های ایستگاه پمپاژ آب «رنگین بان» مبلغ ۱۵ میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد تا بتوان در نهایت آن را راه اندازی کرد.

مدیرجهاد کشاورزی پلدختر گفت: در صورت بهره برداری از این طرح تعداد ۸۵ خانوار ساکن در منطقه از آن بهره مند خواهند شد و ۷۰۰ هکتار از زمین های دیم به آبی تبدیل می شود.

