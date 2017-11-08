به گزارش خبرنگارمهر، علیاصغر نیشابوری ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امسال نیز خمچون سال های گذشته شهرداری مشهد بخشی از جابه جایی زائران اربعین در خاک عراق را بر عهده دارد.
وی افزود: در این راستا ١۵٠ دستگاه اتوبوس به همراه ٣۳۵ نفر اتوبوسران به کشور عراق اعزام شداند و مشغول ارائه خدمات به زائران هستند.
مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی مشهد تصریح کرد: اتوبوسرانان مشهد در روز ٨ آبانماه به مرز مهران رسیدند و در این روز ۷ هزار زائر را از این مرز به نجف اشرف منتقل کردند.
ادامه داد: به طور میانگین روزانه ١٨هزار نفر با استفاده از خدمات ناوگان اتوبوسرانی شهرداری مشهد از مسیر شوملی به نجف جابهجا میشوند.
نیشابوری خاطرنشان کرد: سرویسدهی از شوملی به نجف اشرف از ۱۲ آبان ماه آغاز شده و به زائران پیاده اربعین حسینی به مقصد نجف اشرف ارائه خدمت میکنند.
نظر شما