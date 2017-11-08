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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۲۷

مراسم بزرگداشت پدر سردار سلیمانی در زاهدان برگزار شد

مراسم بزرگداشت پدر سردار سلیمانی در زاهدان برگزار شد

زاهدان - مراسم ترحیم پدر سردار سرافراز سپاه اسلام حاج قاسم سلیمانی با حضور مسئولان استان و خیل عظیم مردم ولایی و قدرشناس در مسجد جامع زاهدان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ترحیم «حاج حسن سلیمانی» ابوی سرلشگر پاسدار حاج قاسم سلیمانی باحضور مسئولان و مردم استان سیستان و بلوچستان در مسجد حامع زاهدان برگزار شد.

نماینده ولی فقیه در استان سیستان و بلوچستان در این مراسم اظهار داشت: در طول جنگ تحمیلی امام خمینی (ره ) اراده ای را در میان ملت ایجاد کرد که اقوام مختلف را در یک سنگر در مقابل دشمن قرار داد و فرزند بزرگوار حاج «حسن سلیمانی» نیز محصول این اراده است.

آیت الله عباسعلی سلیمانی از پدر ارجمند حاج قاسم سلیمانی به عنوان  شخصیتی اندیشمند و متدین یاد کرد و افزود: وی تربیت یافته غیرت ایرانی در برابر زیاده خواهی های دشمنان است.

امام جمعه زاهدان ادامه داد: اگر امروز شاهد فتوحات مختلف در شهرهای عراق و سوریه و جبهه مقاومت توسط فرزند ارجمند حاج حسن سلیمانی هستیم ناشی از تربیت این پدر بزرگوار است.

وی با اشاره به اینکه سردار سلیمانی یکی از شخصیت های تاثیر گذار نظام است که مایه افتخار و تحسین بزرگان کشور است، خاطر نشان کرد: قطعا پدرانی که رزمندگان، عالمان دین و خادمان اجتماع را تربیت و به جامعه تحویل می دهند، جایگاهی جزء بهشت ندارند.

کد مطلب 4138632

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