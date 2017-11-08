۲.۵میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه برق شاهرود انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی توزیع برق استان سمنان، احمد یوسفی با اشاره به این که طرح توسعه چهار هزار متر شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی به اجرا درآمده است، گفت: ۱۳ هزار و ۹۷۴ متر خطوط فشار متوسط زمینی و هوائی احداث شده است.

وی اظهار کرد: تبدیل شش هزار و ۴۰۵ متر شبکه فشار ضعیف سیمی به کابل خودنگهدار، از جمله اقدامات به عمل آمده است.

مدیر توزیع برق شاهرود با اعلام این که نصب ۱۲ ایستگاه هوائی توزیع برق به انجام رسیده یادآور شد: با احداث این تعداد ترانس هوائی، دو هزار و ۲۷۰ کیلوولت آمپر به ظرفیت پست های توزیع برق شهرستان اضافه شده است.

یوسفی تصریح کرد: عملیات اصلاح ۱۲ هزار و ۲۸۶ متر شبکه توزیع برق، از دیگر فعالیت های صورت گرفته محسوب می شود.

وی با عنوان این که ۱۰۴ دستگاه سرچراغ جدید روشنائی معابر دایر شده است، بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا زمان حاضر، ۳۱۲ پروژه عمرانی برق رسانی انجام شده است.

مدیر توزیع برق شهرستان شاهرود خاطرنشان کرد، اجرای پنج هزار و ۳۰۰ متر شبکه فشار متوسط دومداره از پست البرز تا شهرک صنعتی، نصب ۹ ایستگاه هوائی در راستای پروژه کا هش تلفات، تبدیل شبکه سیمی خیابان ایستگاه به کابل خودنگهدار و شبکه فشار متوسط هوائی به زمینی در بلوار شهید مطهری و تعویض کابل روغنی به کابل پرتولین، بهینه سازی ۱۵ ترانس هوائی و سه دستگاه پست زمینی، به عنوان برنامه های پیش بینی شده این مدیریت تا پایان سال ۹۶ به شمار می رود.