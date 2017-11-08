قدردانی از هنرمندان برتر نمایشگاه پوستر نسل کشی مذهبی در میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری مراسم افتتاحیه یازدهمین سوگواره هنر عاشورایی در تالار سوره حوزه هنری که زمان آن ساعت ۱۸ روز دوشنبه ۲۲ آبان ماه است، برگزیدگان نمایشگاه نسل کشی مذهبی در میانمار معرفی خواهند شد و جوایز نقدی و لوح تقدیر به آنها اهدا می شود. داوری آثار راه یافته به نمایشگاه و انتخاب آثار برگزیده، توسط محمدحسین نیرومند، احمد آقاقلی زاده و احمدرضا دالوند انجام شده است.

همچنین مراحل آماده سازی کتاب آثار منتخب نمایشگاه مذکور رو به پایان بوده و به زودی طی مراسمی از این کتاب رونمایی خواهد شد.

پیش از این مسعود شجاعی طباطبایی مدیر مرکز تجسمی حوزه هنری و برگزار کننده این رویداد هنری، اعلام کرده بود که کتاب این نمایشگاه برای مجامع بین المللی، برخی رهبران کشورهای غربی و همینطور آنگ سان سوچی ارسال خواهد شد.

آثاری از داوران این رویداد هنری نیز به صورت افتخاری در نمایشگاه نسل کشی مذهبی در میانمار به نمایش درآمده بود.