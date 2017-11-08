به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در نشست کمیته تخصصی آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی دانش‌بنیان و انجام کار علمی است.

وی یکی از چالش‌ها و معضلات مهم اجتماعی را موضوع حاشیه‌نشینی عنوان کرد و ادامه داد: باید تلاش شود تا با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، مشکلات حاشیه‌نشینی در استان بوشهر ساماندهی شود.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: از گذشته‌های دور شاهد مشکلات و آسیب‌های حاشیه‌نشینی بوده‌ایم و کار کارشناسی نیز در این زمینه صورت گرفته که در برخی نقاط شاهد نتیجه‌بخش بودن آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه فقر و عدم نظارت از مهمترین عوامل بروز چنین آسیب‌هایی است، بیان کرد: این قبیل مسائل باعث بروز آسیب‌هایی در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و ... می‌شود.

صفایی بوشهری خواستار شناسایی مناطق آسیب‌پذیر و آسیب‌زا در این زمینه شد و ادامه داد: باید برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد تا بیشترین اثرگذاری را در این حوزه شاهد باشیم.

وی با تاکید بر لزوم حل ریشه‌ای معضل حاشیه‌نشینی، تصریح کرد: ارائه خدمات به مناطق حاشیه شهرها و توجه به مشکلات اهالی آن هر چند کاهش آسیب و معضلات اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد اما از سوی دیگر مشکل حاشیه نشینی را در شهرها دامن می‌زند.