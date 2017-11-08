  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۰۴

امام جمعه بوشهر:

مشکلات حاشیه‌نشینی در استان بوشهر ساماندهی شود

مشکلات حاشیه‌نشینی در استان بوشهر ساماندهی شود

بوشهر - نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: باید تلاش شود تا با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، مشکلات حاشیه‌نشینی در استان بوشهر ساماندهی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری ظهر چهارشنبه در نشست کمیته تخصصی آسیب‌های اجتماعی اظهار داشت: مقابله با آسیب‌های اجتماعی نیازمند برنامه‌ریزی دانش‌بنیان و انجام کار علمی است.

وی یکی از چالش‌ها و معضلات مهم اجتماعی را موضوع حاشیه‌نشینی عنوان کرد و ادامه داد: باید تلاش شود تا با همکاری همه دستگاه‌های مرتبط، مشکلات حاشیه‌نشینی در استان بوشهر ساماندهی شود.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: از گذشته‌های دور شاهد مشکلات و آسیب‌های حاشیه‌نشینی بوده‌ایم و کار کارشناسی نیز در این زمینه صورت گرفته که در برخی نقاط شاهد نتیجه‌بخش بودن آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه فقر و عدم نظارت از مهمترین عوامل بروز چنین آسیب‌هایی است، بیان کرد: این قبیل مسائل باعث بروز آسیب‌هایی در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و ... می‌شود.

صفایی بوشهری خواستار شناسایی مناطق آسیب‌پذیر و آسیب‌زا در این زمینه شد و ادامه داد: باید برنامه‌ریزی مناسبی صورت گیرد تا بیشترین اثرگذاری را در این حوزه شاهد باشیم.

وی با تاکید بر لزوم حل ریشه‌ای معضل حاشیه‌نشینی، تصریح کرد: ارائه خدمات به مناطق حاشیه شهرها و توجه به مشکلات اهالی آن هر چند کاهش آسیب و معضلات اجتماعی و فرهنگی را در پی دارد اما از سوی دیگر مشکل حاشیه نشینی را در شهرها دامن می‌زند.

کد مطلب 4138699

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها