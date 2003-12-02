بسيجيان بايد در عرصه مبارزه با تهاجم فرهنگي وارد شوند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، آيت الله هاشمي شاهرودي امروز صبح در جمع خواهران بسيجي فرهيخته افزود : حقوق زنان از مسائلي است كه استكبار جهاني سعي مي كند در آن نفوذ كند و خواهران بسيجي بايد خود را وارد چنين صحنه هايي كنند و چهره درخشان اسلام را در جامعه ترويج كنند .

وي با بيان اينكه بسيج يكي از مبنايي ترين و اصولي ترين تشكل هاي سياسي است گفت : در قرآن و فرهنگ اسلامي به اين تشكل بسيار تاكيد شده است و تاكيد انبياء بوده تا اين شاكله در جامعه اسلامي شكل بگيرد .

آيت الله هاشمي شاهرودي ادامه داد : بسيج داوطلبانه در همه عرصه ها حضور پيدا مي كند و با تلاشهاي خود حمايت و دفاع خود را از جامعه نشان مي دهد و تمامي فعاليتهاي خود را بر اساس عشق و ايمان انجام مي دهد .

وي افزود : بسيجي سعي مي كند عرصه هاي فرهنگ ديني را در جامعه احيا كند لذا هر كجا كه فرهنگ بسيجي احيا شده باشد كار پر بار تر و با هزينه كمتري انجام مي شود .

رييس قوه قضاييه با اشاره به اينكه بسيج ميراث گران سنگي است وبايد حفظ شود ، گفت : بايد اين ميراث بزرگ از سوي مسوولان مورد توجه قرار گيرد زيرا حفظ انقلاب و ارزشهاي انقلاب در گروي اقتدار هر چه بيشتر تفكر و فرهنگ بسيجي است .

وي خاطر نشان كرد : در بحث پيشگيري از وقوع جرم قوه قضاييه نمي تواند به تنهايي موفق عمل كند لذا حضور و فعاليت بسيجيان مي توانند بحث پيشگيري از جرم را به مراحل موفقي برساند.

وي با اشاره به فاجعه روز گذشته كه در سامرا به وقوع پيوست ، گفت : جنايتكاران به اعمال جنايتكارانه خود ادامه مي دهند و مردم مظلوم عراق را به شهادت مي رسانند و ما اميدواريم مردم عراق به زودي استقلال و آزادي حكومت اسلامي خود را بدست آورند .

فرمانده نيروهاي مقاومت بسيج نيز در ابتداي اين مراسم با بيان اينكه خواهران بسيجي مي توانند الگوي مناسبي براي ديگر خواهران جامعه باشند ، افزود : 5 هزار نفر از خواهران بسيجي فرهيخته در رشته هاي مختلف در كل كشور شناسايي شده اند كه از اين تعداد 80 نفر به منظور تقدير به تهران دعوت شدند .

گفتني است در پايان اين مراسم ازخواهران بسيجي فرهيخته با اهداي جوايزي قدرداني و تقدير شد .