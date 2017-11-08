یک زن سخنگوی وزارت خارجه قطر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن عبدالحرمان آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر برای نخستین بار «لؤلؤه راشد الخاطر» یک زن را به عنوان سخنگوی وزارت خارجه این کشور انتخاب کرد.

لؤلؤه الخاطر تاکنون به عنوان هماهنگ کننده در وزارت خارجه قطر فعالیت کرده است. وی دارای فوق لیسانس رشته «سیاست های عمومی در اسلام» است. الخاطر همچنین دکتری رشته شرق شناسی از دانشگاه آکسفورد بریتانیا است.

گفتنی است قطر هم اکنون از سوی برخی کشورهای عربی تحریم شده و در شرایط استثنایی بسر می برد. کشورهایی همچون عربستان، امارات، بحرین و مصر، دوحه را به حمایت از تروریسم در منطقه متهم کرده اند. حال آنکه قطر تمام موارد مطرح شده علیه خود را رد کرده است.