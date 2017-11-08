افغانستانی ها و پاکستانی ها در صدر زائران خارجی شلمچه هستند  

ولی اله حیاتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مشکلی برای خروج اتباع از مرز شلمچه وجود ندارد، تاکید کرد: شرط اصلی برای عبور آسان اتباع از مرز شلمچه همراه داشتن ویزا و گذرنامه معتبر است که در غیر این صورت از خروج آنها جلوگیری می شود.

وی افزود: با توجه به تفاهمات صورت گرفته تاکنون مشکلی برای عبور اتباع خارجی از مرز شلمچه و یا بازگشت آنان به دلیل همراه نداشتن مدارک قانونی و کافی نداشته ایم.

حیاتی با تاکید بر اینکه امینت کامل در مرز شلمچه حاکم است، اظهار کرد: با تلاش شبانه روزی نیروهای امنیتی، مرزبانی و ناجا تاکنون هیچ موردی از ناامنی در مرز شلمچه نداشته ایم.

وی با رد موضوع امکان عبور از مرز شلمچه بدون ویزا تصریح کرد: تحت هیچ شرایطی بدون روادید قانونی و گذرنامه اجازه خروج داده نمی شود، اعضای شورای تامین شهرستان خرمشهر به طور شبانه روزی در مرز شلمچه کنترل اوضاع امنیتی را به انجام می رسانند.

فرماندار خرمشهر با تائید اینکه هیچ مورد ضد امنیتی در شلمچه نداشته ایم، گفت: زائران در بستری به طور کامل آسان، روان و توام با امنیت از مرز عبور می کنند.



حیاتی افزود: هیچ مشکلی امنیتی در مرز شلمچه نیست، شلمچه با اقتدار هرچه تمام تر میزبان زائران در مسیرهای رفت و برگشت هستند.

وی با اشاره به اینکه کار خدمات رسانی به زائران تا ۱۰ روز پس از اربعین نیز ادامه دارد، اظهار کرد: بحث نظافت عمومی منطقه نیز به طور شبانه روزی توسط پاکبانان شهرداریهای مختلف در منطقه به انجام می رسد.



وی تصریح کرد: تاکنون ۲۰۰ هزار زائر از عراق به کشور بازگشته اند.

وی یادآور شد: ۶۰۰ اتوبوس آماده انتقال زائران به عمق کشور است ضمن آنکه با بهره گیری از ۱۱ رام قطار مسافران به خرمشهر، اهواز، تهران، مشهد و قم انتقال داده می شوند.

فرماندار خرمشهر گفت: ۵۰ دستگاه اتوبوس خط واحد نیز کار نقل و انتقال درون منطقه ای را از مرز شلمچه تا پارکینگ ها انجام می دهند.

حیاتی با تاکید دوباره بر اینکه تمامی تمهیدات برای بازگشت زائران اندیشیده شده است، افزود: ۶۰ گیت گذرنامه آماده استقبال از زائران در ورود به کشور است.

