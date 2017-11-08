به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت اربعین حسینی، چهار ویژه‌نامه الوحده، اکوآواسلام، الطاهره و محجوبه از نشریات فرهنگی و تحلیلی ـ خبری مؤسسه بین‌المللی الهدی وابسته به این سازمان به زبان‌های انگلیسی و عربی، منتشر و در بیش از ۱۲۰ کشور جهان عرضه شد.

دیدگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره واقعه کربلا، ابعاد استراتژیک راهپیمایی اربعین، بزرگداشت اربعین حسینی، نقش زنان در قیام امام حسین (ع) و الگوهای زن مسلمان از جمله مقالات این نشریه‌ها به شمار میرود.

در این ویژه‌نامه‌ها به موضوعاتی چون آموزه‌های امام حسین (ع) در خصوص زندگی خانوادگی، حضرت زینب (س) الگوی مدیریت بحران، معرفی زنان ایثارگر در عاشورای حسینی، تقوا در زندگی از نگاه امام موسی صدر و امام حسین (ع) از دیدگاه مشاهیر غیر مسلمان اشاره دارد.

همچنین، مقالاتی دیگر با عناوین زن ایرانی الگوی محجوب برای زنان، تراژدی میانمار همراه با بیاناتی از رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران و اربعین حسینی: باران برکت، در این ویژه‌نامه‌ها آمده است.

آشنایی با ویژه‌نامه‌های مؤسسه بین‌المللی الهدی

«اکوآواسلام» ماهنامه‌ای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی است که برای مخاطبان انگلیسی زبان یا آشنای به زبان انگلیسی با مدیرمسئولی محمدحسین احمدی و سردبیری سید سعید کلاتی منتشر میشود.

«الطاهره» ماهنامه‌ای اجتماعی ـ فرهنگی است که مطالبی در زمینه الگوی خانواده اسلامی و زن مسلمان به مخاطبان عرب زبان یا آشنای به زبان عربی با مدیرمسئولی محمد حسین احمدی و سردبیری حسین سرور ارایه می‌کند.

«محجوبه» ماهنامه‌ای اجتماعی ـ فرهنگی است که مطالبی را در زمینه الگوی خانواده اسلامی و زن مسلمان به مخاطبان انگلیسی زبان یا آشنای به زبان انگلیسی با مدیرمسئولی محمدحسین احمدی و سردبیری مینا سلیمی ارایه میکند. زیربنای این مجله بر تربیت اسلامی و دیدگاه‌های ائمه معصومین(ع) بنا شده و امید است که خط و روش زندگانی ایشان برای خوانندگان ملموس شود.

«الوحده» ماهنامه‌ای سیاسی ـ اجتماعی است که برای مخاطبان عربی زبان یا آشنای به زبان عربی با مدیرمسئولی محمدحسین احمدی و سردبیری حسین سرور منتشر میشود.