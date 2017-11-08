یک طلاق به ازای هر ۴ ازدواج در کشور ثبت می شود

به گزارش خبرنگار مهر انوشیروان محسنی بند پی روز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران در ایلام اظهار داشت: کاهش این آسیب اجتماعی در دستور کار این سازمان قرار دارد و از مجموع طلاق ها تاکنون ۲۹ درصد به صلح و سازش منجر شده است.

وی گفت: بر اساس شیوع شناسی انجام گرفته سن اعتیاد در کشور اکنون در حال کاهش بوده و روند رو به رشدی بین زنان و کودکان دارد.

به گفته وی، اکنون ۵۰۰ نوع ماده مخدر در کشور وجود دارد که ۴۰ درصد میزان مصرف مواد مخدر در کشور را تریاک تشکیل می دهد.

وی میانگین سن اعتیاد در کشور را ۱۹.۶ سال (مثبت و منفی ۵ سال ) عنوان کرد و گفت: علت این آسیب پیچیده و چند عاملی است و عمده آنها عدم استحکام خانواده ها، بیکاری، استرس، بی عدالتی، مسایل روانی و اجتماعی و غیره است.

وی با بیان اینکه بین سن ۱۵ تا ۲۹ سال از هر ۶.۶ مرد معتاد یک زن هم معتاد است، گفت: این نرخ در گروه سنی بین ۲۹ تا ۴۵ سال به ازای ۱۷ مرد یک زن است.

وی همچنین به مسئله کودکان کار و خیابان هم اشاره و از شناسایی حدود ۶۰ هزار کودک کار و خیابانی در کشور اشاره کرد و گفت: کودکان کار افرادی هستند که به علت مشکلات مالی کار کرده و شب به خانه برمی گردند ولی کودکان خیابانی به خانه باز نمی گردند که ساماندهی آنها در دستور کار بهزیستی قرار دارد.

وی از آغاز ساخت ۱۱ هزار و ۶۰۰ مسکن برای خانواده های دو معلول به بالا در کشور خبر داد و گفت: تاکنون سه هزار واحد از این تعداد تحویل که سهم استان ایلام ۴۰ واحد است.

وی همچنین از بیمه تامین اجتماعی ۲۰۸ هزار نفر از زنان سرپرست خانوار مددجوی بهزیستی ساکن در مناطق شهری و روستایی خبر داد. وی پرداخت تسهیلات کم بهره، حق بیمه کارفرمایی و جبران کارایی معلولان را از برنامه های این سازمان برای اشتغال جامعه هدف برشمرد.

معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور به مساله خودکشی در این استان اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نرخ این آسیب در استان بالاتر از میانگین کشوری است این سازمان آمادگی لازم برای طرح تحقیقاتی و عملیاتی با ارایه راهکارهای پیشگیری برای این پدیده است.

به گفته وی، محدودیت اعتباری در این زمینه وجود نداشته و اعتبارش متناسب با طرح تصویب خواهد شد.