جوسازی در خصوص برخی گزینه های راه و شهرسازی خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن نریمان ظهر امروز در آئین تودیع و معارفه مدیرکل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اینکه همه گزینه هایی که برای تصدی پست مدیرکلی اداره راه و شهرسازی خوزستان معرفی شده بودند از صلاحیت های لازم برخوردار هستند، عنوان کرد: متاسفانه در فضای مجازی و برخی رسانه ها بر علیه آنها جو سازی ها و شایعه پراکنی هایی صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه همه این گزینه ها که برای این پست معرفی شده اند از صلاحیت های لازم برخوردار هستند، بیان داشت: با توجه به این صلاحیت ها از این افراد در جایگاه های دیگر استفاده خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: شاخص های ما برای انتصاب فرد مورد نظر در اداره کل راه و شهرسازی تخصص، تجربه و همیاری با استاندار استان بود.

نریمان افزود: این انتصاب در راستای رضایت همه جانبه در استان و مرکز صورت گرفت تا شاهد تحول و پیشرفت های بعدی خوزستان باشیم.

وی تصریح کرد: در هر صورت افرادی تلاش کردند که مدیرکل این اداره شوند اما تقدیر نبود و با توجه شاخص های وزارت راه و شهرسازی این انتصاب انجام شد.

نریمان همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه خوزستان در ردیف استان های برتر کشور قرار دارد، عنوان کرد: در همین راستا باید به مسائل موجود در خوزستان نگاه ویژه ای شود تا ظرفیت و استعدادهای نهفنه استان به فعل تبدیل شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: وظایف این وزارتخانه از گستردگی و وسعیت زیادی برخوردار است و با توجه به اینکه راه آهن، امور دریایی و بنادر، جاده ها، هواشناسی و مسیرهای هوایی در استان ها زیر مجموعه راه و شهرسازی هستند شاهید این شرایط هستیم.

وی با بیان اینکه وقتی وزارتخانه های راه و ترابری و نیز مسکن و شهرسازی با یکدیگر ادغام شدند می توان گفت یک دولت کوچک با خدمات و وظایف بسیار وسیع به وجود آمده است، عنوان کرد: با توجه به حجم این میزان از خدمات و وظایف، باید برنامه ریزی ها به سمت استفاده بهینه و مناسب از منابع مالی هدایت شوند.

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: اعتبارات محدودی در اختیار است و باید اما این در حالی است که پروژه های زیادی در دست اجرا داریم.

