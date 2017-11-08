نظام آمریکا ریاست جمهوری نیست/ ترامپ مناسب ریاست جمهوری نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «ولادیمیر ژیرینوفسکی» رهبر حزب لیبرال دموکرات روسیه اظهار داشت که «دونالد ترامپ» فرد مناسبی برای مقام ریاست جمهوری آمریکا محسوب نمی شود و نظام انتخاباتی آمریکا بر خلاف منافع مردم آمریکا عمل می کند.

ژیرینوفسکی گفت: اگر هیلاری کلینتون انتخاب شده بود، همه چیز راحت تر بود. اما امروز ترامپ وجود دارد که نمی تواند دولت داری کند. دلیل آن این است که او برای این کار مناسب نیست. سیستم انتخاباتی آمریکا علیه آمریکایی ها اقدام می کند.

وی افزود: ما تنها یک فرصت دیگر برای نشان دادن این که نظام حکومتی در آمریکا ریاست جمهوری نیست، داریم و در واقع این کشور یک جمهوری پارلمانی پیچیده است، زیرا کنگره همه تصمیمات را می گیرد. اگر چنین باشد، لازم است قانون اساسی آمریکا اصلاح شود، چرا که کنگره می تواند رییس جمهور را انتخاب کند و این راه ارزان تر و سریع تر است.

ژیرینوفسکی تصریح کرد که در عمل مردم هم با ترامپ و هم با کنگره مخالف هستند. اما ترامپ رئیس جمهور است. این چه نوع دموکراسی است؟!