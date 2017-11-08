موفقیت خرید توافقی شیرخام در تنظیم بازار و تصحیح قیمت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، محمدرضا ملا صالحی افزود: خرید توافقی شیر خام توسط سازمان تعاون روستایی به منظور خروج شیر مازاد از بازار و جلوگیری از کاهش قیمت این محصول به دستور وزیر جهاد کشاورزی انجام می شود.

وی گفت: با توجه به نیاز کشورهای منطقه در زمینه واردات شیر خشک، محصول تولیدی حاصل از خرید توافقی در جریان صادرات قرار گرفته و بازارهای منطقه را تغذیه کرده، ضمن آن که برای تشویق صادرات مبلغ ۴۴۰ میلیارد ریال مشوق صادراتی میان صادر کنندگان توزیع شده است.

قائم مقام معاونت بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که میانگین قیمت خرید شیر خام در کشور نزدیک به ۱۲۵۰۰ ریال در هر کیلوگرم است، ادعای خرید شیر خام به قیمت هر کیلوگرم ۱۴۴۰۰ ریال را رد و تصریح کرد: برخی سعی در توقف خرید توافقی شیر دارند.

وی ادامه داد: ادعای افزایش قیمت شیر با هدف واردات شیر خشک مطرح می شود که در جهت مخالف سیاست های وزارت جهاد کشاورزی است.

ملاصالحی در همین حال از کارخانجات صنایع لبنی خواست تا قیمت خرید شیر خام را به قیمت واقعی برسانند تا مشکلات دامداران مرتفع و هر دو طرف از سود متعارف برخوردار شوند.