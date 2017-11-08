اربعین اتحاد مسلمانان جهان را به تصویر می کشد

سردار محمدحسین زاهدیان در گفتگو با خبرنگار مهر مستقر در مرز چذابه اظهار کرد: بحثی که در رابطه با حرکت پیاده روی بزرگ اربعین مطرح می شود، این است که اتحاد مسلمانان جهان را با تصویری در یک قاب کوچکی از نقش مسلمانان در جهان به نمایش بگذاریم.

وی افزود: اینکه شیعیان و عاشقان اباعبدالله حسین (ع) یک حرکت چند ده میلیونی را رقم می زنند، نشان از جایگاه مسلمانان در جامعه جهانی دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا تصریح کرد: حرکت اربعین حسینی شاید بزرگترین اجتماعی است که در سطح جهان شکل می گیرد و قاعدتا چنین حرکتی تأثیرگذاری های بسیاری در حوزه های فرهنگی و اجتماعی دارد.

سردار زاهدیان بیان کرد: در دنیا نداریم که در یک مدت کوتاه جمعیتی بسیار به این شکل تحرک و تردد داشته باشند. همچنین امیدوارم اربعین با ایفای نقشی که دارد، عدالتگری مسلمانان در دنیا را به تصویر می کشد.

وی در پایان عنوان کرد: به هر حال خون امام حسین (ع) و اصحاب ایشان همیشه در جوشش بوده و انشاالله به انقلاب امام زمان (عج) و جامعه اسلامی در اقصی نقاط جهان ختم شود.

