مقتدا صدر: محاصره یمن خیلی سریع رفع شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، مقتدا صدر رهبر جریان صدر خواهان توقف جنگ در سوریه و یمن و رفع فوری محاصره یمن شد.

وی اعلام کرد: ملت یمن در بدترین شرایط انسانی به سبب محاصره اعمال شده از سوی ائتلاف(ضد یمن) به سر می برد و این صرفا به دلایل سیاسی است. درگیری های منطقه ای مشکلی را حل نمی کند.

رهبر جریان صدر از سازمانهای بشردوستانه و ائتلاف ضد یمن خواست که سریعا در راستای رفع محاصره یمن حرکت کند و ملتها را مجازات نکنند و گرسنه نگه ندارند و میان امور سیاسی و بشردوستانه تفاوت قائل شوند.

مقتدا صدر خواستار توقف جنگ در یمن و سوریه شد.

وی ابراز امیدواری کرد که همه طرفها صبر و حکمت در حل مشکلات سیاسی کنونی پیشه کنند و طایفه گری را رها کنند.

رهبر جریان صدر عراق درباره سوق دادن منطقه به سمت و سوئی که تبعات غیرقابل پیش بینی به دنبال داشته باشد، هشدار داد.