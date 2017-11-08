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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۵۸

وزیر خارجه قطر:

سفارت قطر در بغداد به زودی بازگشایی می شود

سفارت قطر در بغداد به زودی بازگشایی می شود

وزیر امور خارجه قطر از بازگشایی قریب الوقوع سفارت کشورش در عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» وزیر امور خارجه قطر اعلام کرد: قطر نقش فعالی در بازسازی عراق خواهد داشت. وی افزود: دولت های تحریم کننده قطر باید مسئولیت فروپاشی شورای همکاری خلیج فارس را بپذیرند.

وی که در کنفرانس خبری مشترک با ابراهیم الجعفری همتای عراقی خود سخن می گفت، اعلام کرد: ما دولت عراق را برای تلاش بیشتر بعد از آزادسازی سرزمین های خود از یوغ گروه تروریستی داعش تشویق می کنیم و تلاش این کشور را برای ممانعت از تجزیه کشور خود تبریک می گوییم و همچنین دولت عراق را به ادامه گفتگوهای خود با اقلیم کردستان تشویق می کنیم.

وزیر امور خارجه قطر همچنین در پایان صحبت های خود اعلام کرد: قطر به زودی سفارت خود در عراق را باز می کند.

کد مطلب 4138775
سمیه خمارباقی

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