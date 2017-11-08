رئیس سازمان برنامه و بودجه از راه آهن قزوین، رشت بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه به همراه عبدالمحمد زاهدی استاندار قزوین و ابوالفضل یاری رئیس برنامه و بودجه استان ظهر امروز چهارشنبه در مسیر سفر به استان گیلان از پروژه در دست احداث راه آهن قزوین به رشت بازدید کرد.

نوبخت در این بازدید در جریان روند احداث این پروژه قرار گرفت و اظهارامیدواری کرد تا پایان سال این مسیر وارد شبکه ریلی کشور شود.

رئیس سازمان برنامه وبودجه کشور در این بازدید گفت: تکمیل راه آهن قزوین به رشت، انزلی و آستارا از کارهای زیربنایی است که این خط ریلی یک پروژه بین‌المللی است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر پروژه راه آهن قزوین به رشت حدود ۹۹ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قطعه کوچکی از پل باقی مانده که در حال تکمیل است.

نوبخت تصریح کرد: برای تکمیل ۸ کیلومتر باقیمانده مسیر، با پیمانکار مذاکره شده تا اقتصاد مردم منطقه به‌دلیل عرضه محصولات بویژه زیتون تحت تاثیر قرار نگیرد.

راه آهن قزوین - رشت - انزلی - آستارا به طول ۳۸۸ کیلومتر ارتباط ترانزیتی کریدور شمال - جنوب را تسهیل می کند و از شهرستان قزوین آغاز شده و پس از عبور از شهرهای لوشان، منجیل، رشت و بندرانزلی، از شهرستان آستارا به کشور جمهوری آذربایجان متصل خواهد شد.

درحال حاضر محور قزوین به رشت بطول ۱۶۴ کیلومتر و یک قطعه از رشت به انزلی به طول ۱۷ کیلومتر و محدوده آستارای آذربایجان تا آستارای جمهوری اسلامی ایران به طول سه کیلومتر، اجرا شده است.