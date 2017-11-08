ایران در بحث گردشگری حلال از کشورهای اسلامی عقب مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اکبر فلاح نژاد عصر چهارشنبه در مراسم معرفی جزیره قشم به عنوان اولین مرکز گردشگری حلال جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: کلمه حلال از قرآن گرفته شده است و در تمامی ادیان حلال و حرام وجود دارد و نمی توان گفت حلال تنها در اسلام است.

وی افزود: هدف از سفر در اسلام اهداف فرهنگ است. اگر سفری فرهنگی و تعالی نباشد مورد رضایت اسلام نخواهد بود. این به این معنا نیست که اگر بگوییم گردشگری حلال در مقابلش گردشگری حرام است.

به گفته وی، الگوهای گردشگری حلال باید رعایت شود. خداوند برای تمامی رفتارهای ما در زندگی احکام دارد. گردشگری به عنوان فعل متعلق از حکم خداوند است. ما از کشورهای اسلامی در زمینه گردشگری حلال عقب مانده ایم زیرا می ترسیم اسم حلال بیاوریم. پس حلال بودن یعنی پاک بودن.

وی با بیان اینکه حلال به معنای محدودیت نیست، خاطرنشان کرد: برای توسعه گردشگری حلال در کشور باید الزامات حلال رعایت شود. با همت بلندی که استاندار هرمزگان، مدیرعامل منطقه آزاد قشم دارند یک کار بسیار خوب و الگوی مناسب برای تمامی شهرهای ایران خواهد بود.

مسئول دفتر امور بین الملل دفتر مقام معظم رهبری بیان داشت: تمامی کشورهای اسلامی و اروپایی به دنبال گردشگری حلال یا همان گردشگری پاک هستند. نباید از نام حلال به عنوان محدودیت نام برد. بلکه پاک بودن در گردشگری حلال یک اصل است.