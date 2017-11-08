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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۱۲

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

وضعیت بهداشتی استان بوشهر نسبت به میانگین کشوری مطلوب است

وضعیت بهداشتی استان بوشهر نسبت به میانگین کشوری مطلوب است

بوشهر - معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در نشست توجیهی روسای جدید شبکه‌های بهداشت و درمان گفت: شاخص‌ها نشانگر مطلوب بودن وضعیت بهداشتی استان بوشهر نسبت به میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از علوم پزشکی بوشهر، عبدالمحمد خواجه‌ئیان توسعه زیرساخت‌ها در دو سه سال اخیر را رضایت‌بخش دانست و اظهار کرد: باید توجه داشته باشیم که تهدیدات حوزه سلامت در استان بوشهر نیز متفاوت و حتی در بعضی موارد شدیدتر از مناطق دیگر کشور است.

رییس مرکز بهداشت استان بوشهر چالش‌های مدیریت حوزه سلامت را بسیار پیچیده دانست و گفت: استفاده از تجربیات دیگران و به اشتراک گذاشتن آن در موفقیت و رفع چالش‌های حوزه سلامت بسیار بااهمیت است.

خواجه‌ئیان افزود:‌ ننشستن در دفتر مدیریت و ارتباط نزدیک با حوزه تحت مدیریت و همچنین نزدیک بودن به کارکنان از اولویت‌های یک مدیر است چراکه نشستن در دفتر نمی‌تواند کمک زیادی برای حل مشکلات حوزه سلامت بکند.

کد مطلب 4138788

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