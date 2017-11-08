  1. استانها
  2. بوشهر
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۸:۰۱

فرماندارعسلویه:

زمینه رشد تحصیلی دانش‌آموزان در عسلویه فراهم شود

زمینه رشد تحصیلی دانش‌آموزان در عسلویه فراهم شود

بوشهر - فرماندار عسلویه با تاکید بر رشد بیشتر تحصیلی دانش آموزان در سال جاری از آمادگی خود برای حمایت از طرح‌ها و برنامه‌های نوین در راستای ارتقاء بنیه علمی دانش آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری عسلویه، عبدالله نادری در نشست شورای آموزش و پرورش که به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکاربرای پیشبرد اهداف آموزشی برگزار شد گفت: اهداف آموزش و پرورش بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش  باید ترسیم گردد و با استفاده از نظرات کارشناسان مطابق با فرهنگ عمومی جامعه، بومی سازی شود.

فرماندار شهرستان عسلویه شورای آموزش و پرورش را بسیار مهم دانست و از همه مردم و مسئولان خواست نگاهی همه جانبه به مقوله آموزش و پرورش داشته باشند.

وی افزود: همه اقدامات و پشتیبانی های صورت گرفته برای رشد و تقویت بنیه علمی دانش آموزان است و در سال گذشته شاهد رشد خوبی در نتیجه دانش آموزان بودیم ولی برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند جهشی علمی در آموزش و پرورش هستیم و همه مردم و مسئولان برای دستیابی به این هدف به آموزش و پرورش کمک کنند.
 

کد مطلب 4138805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها