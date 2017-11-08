به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرمانداری عسلویه، عبدالله نادری در نشست شورای آموزش و پرورش که به منظور بررسی مشکلات و ارائه راهکاربرای پیشبرد اهداف آموزشی برگزار شد گفت: اهداف آموزش و پرورش بر اساس اسناد بالادستی از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید ترسیم گردد و با استفاده از نظرات کارشناسان مطابق با فرهنگ عمومی جامعه، بومی سازی شود.

فرماندار شهرستان عسلویه شورای آموزش و پرورش را بسیار مهم دانست و از همه مردم و مسئولان خواست نگاهی همه جانبه به مقوله آموزش و پرورش داشته باشند.

وی افزود: همه اقدامات و پشتیبانی های صورت گرفته برای رشد و تقویت بنیه علمی دانش آموزان است و در سال گذشته شاهد رشد خوبی در نتیجه دانش آموزان بودیم ولی برای رسیدن به نقطه مطلوب نیازمند جهشی علمی در آموزش و پرورش هستیم و همه مردم و مسئولان برای دستیابی به این هدف به آموزش و پرورش کمک کنند.

