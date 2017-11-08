مجازات تخلفات محیط زیستی کافی نیست/ لزوم اصلاح قوانین

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور الهیار ملکشاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و رئیس مجمع نمایندگان لرستان، مهرداد فتحی بیرانوند مدیرکل حفاظت محیط زیست استان، امام جمعه و فرماندار شهرستان کوهدشت و مدیران کل استانی و کارشناسان و مسئولین شهرستانی جلسه ای برای بررسی مشکلات زیست محیطی شهرستان کوهدشت در منطقه شکار و صید ممنوع «سرکن و بابا حبیب» برگزار و از این منطقه نیز بازدید شد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس و رئیس مجمع نمایندگان لرستان در این بازدید ضمن تشکر از تلاش های اداره کل حفاظت محیط زیست استان در ثبت کردن این منطقه به عنوان منطقه شکار و صید ممنوع، خواستار ارتقای سطح این منطقه، به منطقه حفاظت شده برای حفاظت و حراست بیشتر از تنوع زیستی، مناظر و زیستگاه های بکر منطقه شد.

الهیار ملکشاهی با اشاره به اهمیت محیط زیست از جنبه های دینی، علمی و اجتماعی؛ از محیط زیست به عنوان یکی از مولفه های حقوق بشر در جوامع امروزی نام برد و خواستار توجه بیشتر دولتمردان، مسئولین مربوطه و همه اقشار جامعه به این مهم شد.

وی با اشاره به ناکافی بودن مجازات ها و عدم بازدارندگی قوانین زیست محیطی، بر اصلاح این قوانین توسط دستگاه های ذیربط تاکید و آمادگی خود را به عنوان مسئول کمیسیون قضایی مجلس برای بررسی و تصویب قوانین در راستای تقویت محیط زیست با توجه به پیشنهادهای سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرد.

رئیس کمیسیون قضایی مجلس شواری اسلامی همچنین از محیط بانی به عنوان یکی از مشاغل پر خطر و پر استرس در دنیا نام برد و بر حمایت جدی دولت و مجلس از این قشر تاکید و اظهار داشت: در راستای حمایت های قضایی از مباحث محیط زیستی و محیط بانان از تمام توان باید استفاده شود.