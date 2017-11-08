۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۴۱

رئیس اتاق بازرگانی شیراز:

عملکرد شورای گفت و گوی فارس در کشور صفر است

شیراز _ رئیس اتاق بازرگانی شیراز گفت: عملکرد شورای گفت و گوی استان فارس در گذشته صفر بوده زیرا استانداران گذشته اعتقادی به این مهم نداشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان فارس افزود: در کل کشور ۵۰ درصد مصوبات اجرایی شد ولی در فارس عملکرد ضعیف بوده و امتیاز صفر است.

وی ادامه داد: در دولت اسبق اعتقاد به گفت و گو نبود و در دولت قبل هم جلسات اندک برگزار شد و استانداری هم به من گفت که اعتقاد ندارم.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به دستورکار جلسه گفت: موضوع واگذاری زمین شهرک صنعتی به بخش خصوصی و دولتی است که نرخ آنها با یکدیگر برابر نیست.

رازقی تصریح کرد: در موضوع زمین شهرک صنعتی باید در خصوص نرخ آن تصمیم گیری ویژه شود.

وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی به دنبال کار است، گفت: به طور حتم شهرک صنعتی خصوصی با مشکل نرخ زمین مواجه نمی شود زیرا سرمایه گذار به دنبال چرخش پول و فعالیت است.

