فدراسیون ورزش کارگری بودجه مصوب ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر حسینی ظهر چهارشنبه در مجمع انتخابات هیئت ورزش کارگری استان گلستان، اظهار کرد: امسال کاروان ایران با ۲۲۷ ورزشکار عازم مسابقات جهانی ورزش کارگری در لتونی شد که بزرگ‌ترین کاروان تاریخ ورزش کارگری بود.

وی افزود: در این دوره ۶۴ مدال به دست آوردیم که یکی از ارزشمندترین مدال‌ها قهرمانی جهان در والیبال ساحلی با ورزشکاران گلستانی بود.

وی با اشاره به هدف گذاری این فدراسیون گفت: یک سند راهبردی برای ورزش کارگری ترسیم کردیم تا جامعه کارگری تبدیل به جامعه‌ای سالم، فعال، با نشاط و با بهره وری بالا باشد.

کسب ۱۵۰ مدال فراملی توسط ورزشکاران کارگر

رئیس فدراسیون ورزش کارگری با بیان اینکه «ورزش، نشاط،، بهره وری» شعار فدراسیون ورزش کارگری است، خاطرنشان کرد: پنج سال از عمر فدراسیون ورزش کارگری در ایران می‌گذرد و عضو کمیته بین المللی ورزش کارگری هستیم که هدف آن توسعه ورزش آماتوری سلامت محور است.

حسینی ادامه داد: امسال هم با تصویب هیئت اجرایی فدراسیون جهانی به عضویت آن در آمدیم تا فرصت جدیدی برای ورزش کارگری ایران فراهم آید.

وی یادآور شد: با عضویت در این فدراسیون، فرصتی برای شرکت‌ها مهیا می‌شود تا توانمندی‌های خود را ارائه کنند، خردادماه سال آینده دومین دوره مسابقات کارگری شرکت‌ها در فرانسه برگزار می‌شود و ما امیدواریم شرکت‌هایی از ایران در رشته‌ای مختلف شرکت کنند که چند شرکت از استان گلستان هم امادگی خود را اعلام کرده‌اند.

رئیس فدراسیون ورزش کارگری خاطرنشان کرد: امسال ۳۴ دوره مسابقات قهرمانی کارگران کشور برگزار کردیم که دو هزار و ۴۵۰ کارگر در این مسابقات شرکت کردند.

حسینی افزود: کارگران ایرانی امسال در هفت دوره مسابقات فراملی حضور داشتند و حدود ۱۵۰ مدال رنگارنگ به دست آوردند.

وی یادآور شد: این موفقیت با کار خیر و داوطلبانه روسای هیئت‌ها و انجمن‌های سراسر کشور به دست آمده است

هزینه‌های فدراسیون ورزش کارگری با جذب اسپانسر تامین شده است

رئیس فدراسیون ورزش کارگری گفت: هیچ اعتبار و بودجه‌ای برای فدراسیون ورزش کارگری تصویب نشده و از وزارت ورزش و جوانان هم کمکی نگرفتیم، البته امسال قرار است ۱۰۰ میلیون تومان در بودجه وزارت تعاون برای فدراسیون ورزش کارگری در نظر گرفته شود.

حسینی بیان کرد: با این وجود ما بیکار نیستیم و تمامی اعزام‌ها و هزینه‌های فدراسیون ورزش کارگری با جذب اسپانسر تامین کردیم که منجر به کسب موفقیت هم شد.

وی تصریح کرد: ما هم وظیفه داریم دنبال منابع مالی باشیم و امسال ۴۰ میلیارد تومان از طریق ماده ۱۵۴ برای توسعه اماکن ورزش کارگری در نظر گرفته شده شد که باز هم مبلغ کمی است.

وی ادامه داد: یکی از برنامه‌های ما این است تا برای هیئت‌ها و انجمن‌های ورزشی زیرمجموعه بودجه در نظر بگیریم و دنبال طرح‌هایی هستیم تا هیئت‌ها و انجمن‌ها روی پای خودشان بایستند.

رئیس فدراسیون ورزش کارگری با بیان اینکه توانایی سازماندهی بیش از ۱۰ هزار تشکل کارگری ورزشی در سراسر کشور را داریم، گفت: در سند راهبردی ورزش یکی از اهداف ما ۱۰ هزار قدم پیاده روی روزانه و ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی موثر است و نقش انجمن‌های ورزشی در این میان بسیار مهم است.

حسینی با بیان اینکه فدراسیون ورزش کارگری چند رشته جدید را سازماندهی کرده است، گفت: یکی از آنها پتانگ است که خوشبختانه ورزشکاران ما خیلی زود به موفقیت رسیدند.

وی اضافه کرد: باید اعضای سازمان یافته ورزش کارگری داشته باشیم و عضوگیری کنیم تا درامدزایی به همراه داشته باشد.

گلستان می‌تواند میزبان مسابقات جهانی والیبال ساحلی کارگران باشد

رئیس فدراسیون ورزش کارگری با بیان اینکه سهم استان گلستان باید در تولید و خدمات ورزش کارگری افزایش پیدا کند، اظهار کرد: گلستان قابلیت برگزاری رویدادهای بین المللی را دارد و ما هم صحبت‌هایی با فدراسیون جهانی خواهیم کرد تا میزبانی مسابقات جهانی را در اختیار بگیریم.

حسینی افزود: گلستان می‌تواند مسابقات جهانی کارگران والیبال ساحلی را برگزار کند و از استاندار هم می‌خواهم از این موضوع حمایت کند.

وی یادآور شد: استان گلستان دارای ظرفیت فوق العاده‌ای در ورزش کارگری بوده و البته تنگناهای مالی همواره وجود داشته‌اند.

لازم به ذکر است؛ مجمع انتخابات ریاست هیئت ورزش کارگری استان گلستان ظهر چهارشنبه با حضور سید امیر حسینی رئیس فدراسیون ورزش کارگری، سعید مازندرانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان و دیگر اعضای مجمع برگزار و محمدعلی تجری به مدت چهار سال به عنوان رئیس این هیئت انتخاب شد.