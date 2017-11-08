به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، علی مدبر خاک‌نژاد اظهار کرد: معاونت خدمات شهری شهرداری تبریز از جمله معاونت‌هایی است که تمام خدمات آن ملموس برای شهروندان است.

وی افزود: شهروندان از صبح تا شب با استفاده از خدمات معاونت شهری شهرداری در حال فعالیت و تلاش هستند.

معاون خدمات شهری شهرداری تبریز، هشت سازمان تحت نظر معاومت خدمات شهری شهرداری را مورد اشاره قرار داد و گفت: سازمان‌هایی از قبیل آتش‌نشانی، پسماند شهری، پارک‌ها، کشتارگاه‌های صنعتی، مشاغل شهری، آرامستان‌ها و موتور برای پشتیبانی ماشین‌آلات از جمله سازمان‌های زیرنظر معاونت خدمات شهری شهرداری است.

وی خاطرنشان کرد: در همه ۱۰ منطقه شهرداری معاونت خدمات شهری برای خدمت‌رسانی هر چه بهتر شهری مستقر است.

مدبر با بیان اینکه یک‌هزار و ۷۰۰ پاکبان در شهر تبریز فعالیت می‌کنند، ادامه داد: روزانه یک‌هزار و ۲۰۰ تن زباله از این شهر جمع‌آوری شده که همگی با تلاش پاکبانان خادم شهر بوده است.