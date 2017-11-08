دلار ۴۰۶۸ تومان شد/ سکه طرح جدید ۵۵۰۰ تومان گران شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز(چهارشنبه) بازار آزاد تهران، قیمت هر دلار آمریکا به ۴۰۶۸ تومان رسید. همچنین هر یورو ۴۷۷۵ تومان، پوند ۵۴۱۰ تومان، درهم امارات ۱۱۱۴ تومان، لیر ترکیه ۱۰۶۵ تومان است.

هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید با ۵۵۰۰ تومان افزایش به یک میلیون و ۳۴۷ هزار و ۶۹۰ تومان رسیده است. در عین حال هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم یک میلیون و ۲۸۹ هزار و ۲۶۰ تومان، نیم سکه ۶۷۸ هزار و ۵۹۲ تومان، ربع سکه ۳۸۶ هزار و ۷۶۷ تومان و سکه یک گرمی ۲۵۳ هزار و ۸۴۷ تومان است.

هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۲۸۰ دلار و ۱۰ سنت و هر گرم طلای ۱۸ عیار ۱۲۴ هزار و ۸۶۲ تومان است.