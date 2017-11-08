بوی اطراف فرودگاه بین المللی امام در کانون توجهات محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اطلاع رسانی محیط زیست استان تهران(سامات)، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با بیان اینکه رفع معضل بوی اطراف فرودگاه امام برای دولت اهمیت ویژه ای دارد از بازدید نمایندگان ویژه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از کانون‌های ایجاد بوی اطراف فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) و مسیرهای پیرامون و همچنین بررسی اقدامات انجام شده توسط محیط زیست استان تهران تاکنون، در روز گذشته خبر داد.

کیومرث کلانتری با اعلام این موضوع گفت: فرودگاه امام به واسطه وجه بین المللی و چهره ورودی پایتخت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه بوی اطراف فرودگاه امام یکی از دغدغه‌های محیط زیستی در سطح استان تهران و ملی است، به حضور فرحت مشاورحوزه رئیس سازمان و همچنین پازندی معاون امور استان های حوزه ریاست سازمان حفاظت محیط زیست در بازدید روز سه شنبه ۱۶ آبان از واحدهای لبنی و دامداری، کشتارگاه طیور، فاضلاب شهر واوان و مرکز دفن کهریزک اشاره داشت و افزود: در خصوص کانون های بو در این منطقه ابتدا فاز مطالعاتی انجام شد و در این راستا گلبادها و کانون ها مورد بررسی قرار گرفت و بر این اساس رسیدگی به وضعیت کانون ها اولویت بندی شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: در حال حاضر ۲۸ کانون بو در این منطقه شناسایی و از سوی محیط زیست استان تهران اقدامات لازم و قانونی در راستای اصلاح فرایندها و یا جمع آوری کانون ها در حال انجام است و به طور کلی از ۱۰ تا ۱۰۰ درصد پیشرفت به طور پراکنده برای برخی از این کانون ها مشهود است.

وی با اشاره به اینکه مهمترین کانونها، فاضلاب شهرستانهای اسلامشهر و بهارستان بود، اظهار کرد: اقدامات انجام شده در خصوص کنترل بو در محدوده جنوب تهران شامل چند بخش می باشد که برخورد با ضایعات سوزی و پسماند سوزی های اطراف فرودگاه یکی از این موارد می باشد و بر همین اساس گشت و پایش های شبانه در سطح شهرستانهای جنوبی تهران اجرا شد که منجر به کاهش چشمگیر پسماند سوزی و ضایعات سوزی در این منطقه شده است و این روند کماکان ادامه دارد.

کلانتری ادامه داد: فعالیت برخی از صنایع مانند کشتارگاه های دامی و دامداری ها نیز مورد بررسی قرار گرفته و با پیگیری های انجام شده سیستم تصفیه فاضلاب اکثر واحد های دامداری احداث و یا در حال احداث است و قطعا تا پایان سال تمام دامداری های این منطقه به سیستم تصفیه فاضلاب تجهیز خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه از دیگر اقدامات انجام شده افتتاح تصفیه خانه پساب پرند و بخش کوچکی از تصفیه خانه فاضلاب شهر واوان است، افزود: از دیگر موضوعاتی که به رفع معضل بو در این منطقه کمک می کند احداث سیستم تصفیه فاضلاب یک شرکت بزرگ لبنی در این منطقه است که با اعتباری بیش از ۵ میلیارد تومان احداث و راه اندازی شده است.

کلانتری با بیان اینکه در کنار این اقدامات، یک طرح پایش نیز تهیه شده که ۱۰ ایستگاه سیار در این طرح دیده شده است، تصریح کرد: ایجاد مرکز سنجش ترکیبات آلی و فرار برای سنجش های لازم نیز در این طرح دیده شد.

وی اظهار کرد: پیگیری دفن پسماندهای شهرداری تهران در کهریزک و فاضلاب شهرستان اسلامشهر و بهارستان در حال حاضر مهمترین و اساسی ترین موضوعات درکاهش بوی اطراف فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) است.

کلانتری در پایان با اشاره به اینکه تمرکز نیروهای محیط زیست جهت جلوگیری و برخورد با ضایعات سوزی، پسماند سوزی و لاستیک سوزی ها با همکاری نیروهای انتظامی در حال انجام می باشد، تصریح کرد: اکیپ ویژه ای در خصوص موضوع بوی اطراف فرودگاه از مسئولان حفاظت محیط زیست استان تهران تشکیل و بررسی و پیگیری این موضوع را تا حصول نتیجه در دستور کار دارد.