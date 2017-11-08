بهگزارش خبرگزاری مهر بهنقل از روابطعمومی ادارهکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اردبیل، کریم حاجیزاده مدیرکل میراثفرهنگی اردبیل امروز چهارشنبه 17 آبان در نشست تخصصی موزهها و مراکز علمی اردبیل تصریح کرد: «در احداث، تجهیز و نگهداری از موزهها نیازمند به کارگیری دانش حرفهای هستیم.»
او کارکرد اصلی موزهها را به عنوان مخزن حافظه تاریخ و فرهنگ ملتها عنوان کرد و افزود: «بدون بازخوانی حافظه و با فراموشی آن ملتها قادر به اداره خود نخواهند بود.»
مدیرکل میراثفرهنگی، صنایعدستی و گردشگری اردبیل خاطرنشان کرد: «همچنان که فردی که حافظه خود را از دست میدهد، قادر به اداره خود نیست، ملتها نیز با فراموشی حافظه تاریخی خود قادر به اداره خود نخواهند بود.»
حاجیزاده تأکید کرد: «انسانها برای رصد تحولات زندگی خود از حافظه مدد میگیرند و به مثابه آن ملتها نیز نیازمند حافظهای برای به یادسپاری تجربیات خود دارند.»
او خاطرنشان کرد: «موزهها مخازنی از تجربیات تاریخی و فرهنگی هستند و احداث، تکمیل و نگهداری از موزهها از بنیادیترین اقدامات حفاظت تاریخی ملتها است.»
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