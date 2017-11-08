توصیه های معاون اجتماعی راهور ناجا به زائرانی که قصد بازگشت دارند

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ عین الله جهانی، به این نکات اشاره کرد:

١- زائرین محترمی که قصد استفاده از اتوبوس های بین شهری برای عزیمت به استان های کشور را دارند باید بعد از خروج از پایانه مرزی مهران و ورود به خاک میهن عزیزمان، از خودروهای شرکت واحد مستقر دز میدان اربعین(٥٠٠ متری پایانه) استفاده کنند و پس از طی حدود ٦ کیلومتر راه ، در ترمینال مسافربری برکت پیاده شوند و سوار اتوبوس استان مقصد خود شوند.

٢- زائرینی که با خودروی شخصی به مهران مراجعه و خودروی خود را در پارکینگ متوقف کرده اند نیز با استفاده از اتوبوس های شرکت واحد مستقر در میدان اربعین به سمت مرز مهران حرکت و قبل از شهر مهران در پل زائر پیاده شوند و تا میدان امام (ره) حدودا ٥٠٠ متر پیاده روی کرده و در میدان اگر برای پارکینگ اربعین قصد مراجعه دارند، سوار خودروهای شرکت واحد شوند و اگر به پارکینگ های داخل شهر می روند، آدرس پارکینگ را به همراه داشته باشند. ضمنا در هر اتوبوس، از عوامل پلیس، ٢ نفر برای راهنمایی زائرین حضور دارند.

٣- اگر خودروی شخصی زائری به دلیل سد معبر در شهر مهران به وسیله جرثقیل جا به جا شده باشد باید با شماره تلفن ١٢٠ تماس بگیرند و با ارائه شماره خودرو نام، آدرس و تلفن پارکینگ را اخذ و به آن محل برای تحویل گرفتن خودرو مراجعه کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا درباره مشخصات این دو پارکینگ توضیح داد:

١-پارکینگ مهرجو به آدرس مهران: بلوار پاسداران-خیابان غیوری-جنب منازل سازمانی گمرک.

تلفن:٠٩١٨١٤١٥١١٤

٢- پارکینگ خاتم الانبیاء: مهران- پل زائر-انتهای بلوار مرزبانان-بعد از حسینیه بعثت.

تلفن: ٠٩١٨٨٤٢١٤٠٤