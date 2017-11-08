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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۴۶

توصیه های معاون اجتماعی راهور ناجا به زائرانی که قصد بازگشت دارند

توصیه های معاون اجتماعی راهور ناجا به زائرانی که قصد بازگشت دارند

با توجه به نزدیک شدن به ایام بازگشت زائرین محترم اباعبدالحسین (ع)،معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا توصیه ها و نکات لازم را در این خصوص اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ عین الله جهانی، به این نکات اشاره کرد:

١- زائرین محترمی که قصد استفاده از اتوبوس های بین شهری برای عزیمت به استان های کشور را دارند باید بعد از خروج از پایانه مرزی مهران و ورود به خاک میهن عزیزمان، از خودروهای شرکت واحد مستقر دز میدان اربعین(٥٠٠ متری پایانه) استفاده کنند و پس از طی حدود ٦ کیلومتر راه ، در ترمینال مسافربری برکت پیاده شوند و سوار اتوبوس استان مقصد خود شوند. 

٢- زائرینی که با خودروی شخصی به مهران مراجعه و خودروی خود را در پارکینگ متوقف کرده اند نیز با استفاده از اتوبوس های شرکت واحد مستقر در میدان اربعین به سمت مرز مهران حرکت و قبل از شهر مهران در پل زائر پیاده شوند و تا میدان امام (ره) حدودا ٥٠٠ متر پیاده روی کرده و در میدان اگر برای پارکینگ اربعین قصد مراجعه دارند، سوار خودروهای شرکت واحد شوند و اگر به پارکینگ های داخل شهر می روند، آدرس پارکینگ را به همراه داشته باشند. ضمنا در هر اتوبوس، از عوامل پلیس، ٢ نفر برای راهنمایی زائرین حضور دارند. 

٣- اگر خودروی شخصی زائری به دلیل سد معبر در شهر مهران به وسیله جرثقیل جا به جا شده باشد باید با شماره تلفن ١٢٠ تماس بگیرند و با ارائه شماره خودرو نام، آدرس و تلفن پارکینگ را اخذ و به آن محل برای تحویل گرفتن خودرو مراجعه کنند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور ناجا درباره مشخصات این دو پارکینگ توضیح داد:

١-پارکینگ مهرجو به آدرس مهران: بلوار پاسداران-خیابان غیوری-جنب منازل سازمانی گمرک. 
تلفن:٠٩١٨١٤١٥١١٤ 

٢- پارکینگ خاتم الانبیاء: مهران- پل زائر-انتهای بلوار مرزبانان-بعد از حسینیه بعثت. 
تلفن: ٠٩١٨٨٤٢١٤٠٤ 

کد مطلب 4138850

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