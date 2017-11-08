به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای شهر تهران در بازدید از خدمات رسانی شهرداری تهران در نجف، در جمع خبرنگاران گفت: حضور در راهپیمایی عبادی سیاسی اربعین به نوعی برای همه شیعیان واجب است.

وی افزود: وظیفه اول ما این بود که در این راهپیمایی و زیارت حضرت اباعبدالله شرکت کنیم و لذا با هماهنگی شورای شهر تهران بنده، آقای سالاری و فراهانی به نمایندگی از شورای اسلامی و شهرداری تهران در عراق حضور پیدا کردیم و مسیر را از نجف آغاز کردیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: فردا هم انشاالله به سمت کربلا خواهیم رفت و ضمن زیارت امامان شیعه از خدماتی که شهرداری تهران در این روزها به نجف، کربلا، کوفه و سایر مناطق مهم عبادتی می دهند بازدید به عمل می آوریم.

هاشمی افزود: نخستین اقدامی که امروز انجام شد، ضمن زیارت بارگاه امام علی (ع)، با اولین گروه خادمان شهرداری تهران در نجف دیدار کردیم.

وی گفت: لازم است که دست خادمان زوار امام را ببوسیم چرا که این برادران بدون هیچ چشم داشتی به زوار خدمت رسانی می کنند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در چهره خادمان، فقط نام و یاد امام و خدمت به زوار دیده می شود.

هاشمی در خاتمه تاکید کرد: این خدمات قطعا در سال های آینده ادامه پیدا خواهد کرد.