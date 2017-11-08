  1. جامعه
  2. شهری
۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۴۸

محسن هاشمی در جمع خبرنگاران:

تداوم خدمات شهرداری به زایران اربعین در سال‌های آتی

تداوم خدمات شهرداری به زایران اربعین در سال‌های آتی

رئیس شورای شهر تهران گفت: خدمات شهرداری به زایران اربعین در سال‌های آتی تداوم خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای شهر تهران در بازدید از خدمات رسانی شهرداری تهران در نجف، در جمع خبرنگاران گفت: حضور در راهپیمایی عبادی سیاسی اربعین به نوعی برای همه شیعیان واجب است. 

وی افزود: وظیفه اول ما این بود که در این راهپیمایی و زیارت حضرت اباعبدالله شرکت کنیم و لذا با هماهنگی شورای شهر تهران بنده، آقای سالاری و فراهانی به نمایندگی از شورای اسلامی و شهرداری تهران در عراق حضور پیدا کردیم و مسیر را از نجف آغاز کردیم.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: فردا هم انشاالله به سمت کربلا خواهیم رفت و ضمن زیارت امامان شیعه از خدماتی که شهرداری تهران در این روزها به نجف، کربلا، کوفه و سایر مناطق مهم عبادتی می دهند بازدید به عمل می آوریم.

هاشمی افزود: نخستین اقدامی که امروز انجام شد، ضمن زیارت بارگاه امام علی (ع)، با اولین گروه خادمان شهرداری تهران در نجف دیدار کردیم.

وی گفت: لازم است که دست خادمان زوار امام را ببوسیم چرا که این برادران بدون هیچ چشم داشتی به زوار خدمت رسانی می کنند.

رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: در چهره خادمان، فقط نام و یاد امام و خدمت به زوار دیده می شود.

هاشمی در خاتمه تاکید کرد: این خدمات قطعا در سال های آینده ادامه پیدا خواهد کرد.

کد مطلب 4138855
سیامک صدیقی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها