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۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۵:۴۶

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین:

۷۵۰ هزار زائر اربعین به کشور برگشتند

۷۵۰ هزار زائر اربعین به کشور برگشتند

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین از بازگشت ۷۵۰ زائر اربعین به کشور خبر داد.

شهریار حیدری در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه تا دیروز ۱۶ آبان ماه، دو میلیون و ۳۲۰ هزار روادید اربعین صادر شده است، اظهار داشت: دفاتر ۱۲ گانه صدور ویزا به جز دفتر ایلام نیز جمع آوری شدند.

وی تصریح کرد: از این تعداد بیش از ۲ میلیون و ۲۲۰ هزار نفر از مرزها خروج کرده اند و جمعیت کمی مانده که به طور کلی با آمار ویزا تطبیق داشته باشد، این تعداد نیز امروز بعدازظهر از کشور خارج می شوند.

سخنگوی ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه ۷۵۰ هزار نفر از مرزهای سه گانه به ویژه مهران و شلمچه به کشور بازگشته اند، تصریح کرد: از دیروز ارزیابی هایی داشتیم که به میزان کافی اتوبوس و مینی بوس برای بازگشت زائران تعریف شده است و حوزه های مربوطه همکاری می کنند و شبانه روز آماده پذیرایی و تسهیل ورود زائران هستند.

کد مطلب 4138858

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