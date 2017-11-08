تسویه الکترونیکی حواله بارگیری پس از پایان تشریفات گمرکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، ️بر اساس هماهنگی انجام شده میان این دو سازمان تمامی شرکت های حمل و نقل از تاریخ ۲۰ آبان موظفند در پنجره واحد تجارت فرامرزی حواله های بارگیری شده خود را در گمرکات شهید باهنر ، لنگه ، بوشهر و جلفا تسویه کنند.

این اقدام به دنبال اجرای تفاهم نامه تبادل الکترونیکی اطلاعات بین گمرک و سازمان راهداری انجام می شود و هم اکنون امکان تسویه حواله بارگیری برای شرکت های حمل و نقل داخلی فراهم و شرکت های حمل و نقل داخلی ملزم شده اند، با مراجعه به پنجره واحد تجارت فرامرزی اطلاعات مورد نیاز را ثبت کرده و به تسویه حواله های بارگیری اقدام کنند. این اقدام گام‌مهمی در مبارزه با قاچاق کالا به شمار می رود .

️پس از ثبت، اطلاعات حواله بارگیری توسط گمرک و اداره گارد و انتظامات برای کنترل و ساماندهی کامیون ها مورد استفاده قرار می گیرد. اقدامی که پیش بینی می شود ،صرفه جویی در وقت و هزینه را برای شرکت ها و صاحبان کالا به دنبال داشته باشد. این اقدام هم چنین افزایش سرعت و دقت در کنترل کامیون ها و کاهش ترافیک را به دنبال دارد.

گمرک ایران در خرداد ماه به شرکت های حمل و نقل اعلام کرد که برای تسویه حواله های بارگیری شده از طریق پنجره واحد تجارت فرامرزی اقدام کنند و هم اکنون این فرآیند برای گمرکات بوشهر، جلفا، لنگه و شهید باهنر الزامی شده است.

️تغییر روند گمرک از روش ها ی سنتی و کاغذی به سوی الکترونیکی شدن در دو سال اخیر، تجارت کشور را دگرگون کرده است. این تحول علاوه بر این که توانسته سدی بر سر راه تقلب، تخلفات احتمالی، جعل اسناد ودیگر چالش های تجارت کشور باشد، امکان رهگیری آنها را فراهم کرده است. در حالی که در سیستم سنتی و کاغذی امکان پذیر نبود.

️تبادل اطلاعات الکترونیکی میان گمرک و بسیاری از سازمان ها علاوه بر ایجاد بانک اطلاعاتی به روز از وضعیت تجاری کشور، در کوتاه مدت توانسته ، تاثیر چشم گیری در مبارزه با قاچاق داشته باشد، این سازمان در تکمیل فرآیندهای الکترونیکی خود هر گامی که برداشته ، به موازات آن به کاهش قاچاق کمک کرده است تا آنجا که بر اساس گزارش سازمان جهانی گمرک ؛ گمرک ایران در مبارزه با قاچاق کالا ، توانست مقام دوم را از آن خود کند.