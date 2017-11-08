دلیل فوران گل و لای از اندونزی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشفشانی در جزیره جاوه اندونزی هر ساله گل و لای فوران می کند.

میزان گل و لای فوران شده از این آتشفشان که «لوسی» نام گرفته، سالانه برای پرکردن ۳۲ استخر المپیک کافی است.

تا همین اواخر دلیل این فوران ناشناخته بود اما اکنون دانشمندان متوجه شده اند زیر این آتشفشان شبکه ای از کانال های زیرزمینی وجود دارد که یکی از آنها به طور مستقیم به مواد مذاب آتشفشان متصل می شود.

این مواد مذاب، زمین زیر لوسی را به شدت گرم می کرد و این گرما سبب جوشیدن گل و لای و تولید گاز می شد.

در سال ۲۰۰۶ میلادی یک زلزله به نخستین فوران گل و لای از این آتشفشان منجر شد.