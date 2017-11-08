۱۷ آبان ۱۳۹۶، ۱۶:۱۳

فرمانده انتظامی رزن عنوان کرد:

کشف ۴۰ هزار نخ سیگار قاچاق در رزن

رزن - فرمانده انتظامی شهرستان رزن از توقیف یک خودرو و کشف ۴۰ هزار نخ سیگار قاچاق در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ محمدباقر سلگی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای ارتقا امنیت اجتماعی و جلوگیری از ورود کالای قاچاق و عرضه و توزیع آن، مامورن کلانتری ۱۱ شهرستان رزن حین اجرای طرح ایست و بازرسی مقطعی به یکدستگاه خودرو پژو ۴۰۵ مشکوک و برای بررسی آن را متوقف کردند.

وی افزود: در بازدید اولیه از این خودرو تعداد ۴۰ هزار نخ انواع سیگار قاچاق به ارزش ۲۵ میلیون ریال کشف و متهم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن در ادامه با اشاره به شوم بودن پدیده قاچاق عنوان داشت: این پدیده شوم به فلج کردن اقتصاد و از بین رفتن تولیدات داخل کشور می انجامد.

وی گفت: نیروی انتظامی همواره با عزمی راسخ و تعهد خدمتی در مبارزه بی امان با این پدیده شوم تلاش می کند.

