عده ای نمی گذارند کشور به ثبات و آرامش برسد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد همتی بعد از ظهر چهار شنبه در شصتمین جلسه شورای فرهنگ عمومی استان به میزبانی دفتر نماینده ولی فقیه با بیان اینکه ترفندهای دشمنان به گونه ای است که نگذارند کشور به ثبات و آرامش برسد، ابراز داشت: عده ای در داخل کشور نیز نا آگاهانه در تیتر روزنامه ها با جریان سازی و ایجاد موانع داخلی و خارجی اجازه نمی دهند که کشور مسیر تعالی خود را طی کند.

وی افزود: اقلیت دو الی سه درصدی از مجموعه کشور هنوز به این نتیجه نرسیدند که برای اداره بهتر امور نیازمند ثبات و آرامش هستیم و با ایجاد موج های تنش زا نمی گذارند افکار و روح انسان تعالی بهتری پیدا کند که باید گفت طولانی شدن جنگ و جهاد باعث ایجاد عوارض می شود.

بسیج با صداقت منافع عموم را بر نفع شخصی ترجیح می دهد

عضو خانه ملت با بیان اینکه استفاده از حربه دروغ و تهمت در شان یک کشور اسلامی نیست، ابراز داشت: در فضای ثبات و آرامش، توسعه و پیشرفت کشور بهترمعنا پیدا می کند.

دین را کاریکاتوری معرفی نکنیم

نماینده مردم سمنان، سرخه و مهدیشهر بابیان اینکه دین اسلام چند بعدی است و نباید آن را کاریکاتوری معرفی کنیم، ابراز داشت: دین با ابعاد مخالف باید بیان شود آن چیزی که امروز مطرح است گاهی می خواهیم دین را کاریکاتوری معرفی کنیم و این مورد نظر شارع مقدس نیست.

همتی در ادامه تصریح کرد: اربعین حسینی یک نعمت الهی محسوب می شود که باید چند بعدی به آن نگاه کنیم یکی از ابعادش سیل عظیم جمعیت و وجود یک فرصت استثنایی برای افزایش دانش و بینش انسان ها است که ارائه کتاب های فرهنگی و تاریخی از سوی موکب ها به زائران می تواند به ترویج فرهنگ کتابخوانی کمک کند.