به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا مرادی در نشست مجمع خیرین سلامت استان کرمانشاه اظهار داشت: خیرین جایگاه ویژه ای در مقوله سلامت دارند و نقش آنان بر کسی پوشیده نیست.

مرادی اظهار داشت: با توجه به اینکه حوزه سلامت گسترده است و اهمیت ویژه ای دارد دولت و وزارت بهداشت و درمان نیز به نحو مطلوب به این امر اهتمام ورزیده اند.

وی به تعامل سازنده مجمع خیرین با معاونت اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی استان اشاره کرد و افزود: همراهی با خیرین را از وظایف خود می دانیم و بخش سلامت نیازمند کمک های بی دریغ خیرین است.

مرادی افزود : یکی از اولویت های ما در بیمارستان ها ساخت همراه سرا می باشد که دست یاری به سوی خیرین عزیز دراز می کنیم که مددکار ما در این امر مهم و خطیر باشند.

وی خاطر نشان کرد: خیرین عزیز علاوه بر حوزه سلامت می توانند در ساخت مراکز تفریحی و خوابگاههای دانشجویی نیز یارو یاور دانشگاه باشند.

در ادامه امیر قنبری، مدیر عامل مجمع خیرین سلامت با بیان اینکه این مجمع با حضور اعضای جدید حدود یک سال و نیم است که کار خود را آغاز کرده است گفت: مجمع خیرین توسط هیات امناء اداره می شود و ریاست آن بر عهده حضرت آیت الله علما امام جمعه محترم کرمانشاه می باشد.

وی با اشاره به ساخت دو مرکز فوریت ها در تنگه مرصاد و روستای چنار توسط خیرین استان خاطر نشان کرد: سعی و تلاش مجمع خیرین خدمت رسانی در روستاهای دور افتاده شهرستان بوده و خوشبختانه در این مسیر اقدامات خوبی صورت گرفته است.

قنبری گفت: همراه سرای بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی در دست ساخت است و این پروژه تا کنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.